Final Fantasy VII Revelation bietet zwei spannende Neuerungen am Materia-System

Naoki Hamaguchi hat in den letzten Tagen natürlich nicht nur uns ein Interview gegeben. In einem weiteren Interview sprach der Director von Final Fantasy VII Revelation ausführlich über Materia im Spiel. Was soll es da für Neuigkeiten geben, werdet ihr fragen? Nun, es gibt Neuigkeiten.

Zum einen verrät Hamaguchi auf konkrete Nachfrage, dass es Materia gibt, die an bestimmte „FITS“ gebunden ist. „FITS“ ist das Äquivalent zum WEAR-System in der deutschen Fassung. „Ja, es gibt Materia, die an bestimmte FITS gebunden sind“, so Hamaguchi knapp.

Mit anderen Worten: Es gibt Materia, die ihr nur ausrüsten könnt, wenn ihr beispielsweise den „Beschwörer“ angelegt habt. Den Kritikern des WEAR-Systems dürfte das weniger gefallen. Wer das WEAR-System spannend findet, erhält hier auf der anderen Seite noch etwas mehr Tiefe.

Hamaguchi verriet weiterhin, dass es neue kombinierte Materia (wie „Glut & Frost“) geben wird. Und eine andere größere Neuerung: dreifach gekoppelte Materia. „In Remake und „Rebirth“ hatten Rüstungen Materia-Slots, von denen einige miteinander verbunden waren, aber in der Regel waren es zwei“, so Hamaguchi im Interview mit WCCFTECH.

„In Revelation verfügen einige Rüstungen über drei miteinander verbundene Slots. Das ist der große Unterschied. Das bedeutet, dass man die Effekte der einzelnen Materia verstärken kann, je nachdem, welche man in diesen Slots ausstattet“, verrät der Director.

Final Fantasy VII Revelation (das wir kürzlich anspielen durften) erscheint am 8. April 2027 für PC, PlayStation 5, Xbox Series X und S sowie Nintendo Switch 2. Die verschiedenen Editionen zum Spiel könnt ihr euch bei Amazon* vorbestellen.

Bildmaterial: Final Fantasy VII Revelation, Square Enix