Pokémon treffen auf Stardew Valley: Cozy-RPG schickt euch mit digitalen Haustieren auf Tour

Was würde passieren, wenn man die gemütliche Welt eines Stardew Valley mit Pokémon-artigen Kreaturen kombiniert – diese aber nicht fängt, sondern mit dem Motorrad an ihre neuen BesitzerInnen ausliefert? Ungefähr so lässt sich Petal Runner beschreiben.

Das „Solarpunk-Open-World-RPG“ von Nano Park Studios befindet sich bereits seit 2021 in Entwicklung und soll noch 2026 erscheinen. Als Publisher fungiert iam8bit Presents. Wer nicht so lange warten möchte, kann bereits eine kostenlose Demo auf Steam ausprobieren. Das Spiel soll dabei ganz bewusst an die „Game Boy Color“-Ära erinnern.

Monster ausliefern statt fangen

Petal Runner spielt in Sapphire Valley, einer offenen Pixelwelt mit vier unterschiedlichen Bezirken. Ihr übernehmt die Rolle von Cali, der gemeinsam mit seinem digitalen Begleiter Kira unterwegs ist. Kira gehört zur ersten Generation der sogenannten HanaPets, ist ausgesprochen selten und kann sogar sprechen.

HanaPets sind künstliche Haustiere, die in unterschiedlichen Generationen und Varianten existieren. Ermöglicht werden sie durch sogenannte Leap Cells, eine neue, aus Blumen gewonnene Energiequelle.

Genau hier kommt Cali ins Spiel. Speziell ausgebildete Motorradkuriere liefern die Leap Cells mitsamt HanaPets aus und werden als Petal Runner bezeichnet. Cali möchte sich ihnen anschließen und muss dafür ein umfangreiches Trainingsprogramm absolvieren. Gleichzeitig entwickelt sich daraus eine Coming-of-Age-Geschichte über Selbstfindung – inklusive eines unerwarteten Mysteriums.

Das Ausliefern ist aber längst nicht alles. Cali kann Sapphire Valley frei erkunden, BewohnerInnen kennenlernen, Nebenabenteuer erleben und zahlreiche Minispiele ausprobieren. Neu entdeckte HanaPets landen zudem in der HanaBase, die im Grunde Petal Runners eigene Variante eines Pokédex darstellt. Wer sie vervollständigen möchte, muss auch unterschiedliche Varianten der Kreaturen entdecken.

Ein genaues Veröffentlichungsdatum für Petal Runner gibt es bislang nicht, der Start ist aber weiterhin für 2026 vorgesehen. Die kostenlose Demo ist bereits auf Steam erhältlich.

Der Trailer:

via GameRant, Bildmaterial: Petal Runner, iam8bit, Nano Park Studios