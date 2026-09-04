VTuber erobern die Gacha-Charts und ein echter Klassiker schlägt Genshin im August

Unverhofft kommt oft – oder hättet ihr gedacht, dass ein Rhythmusspiel mit VTuber-Figuren von Hololive Production so einschlägt, dass es in einem Atemzug mit Marken wie Genshin Impact und Pokémon genannt wird?

Doch genau das ist bei „hololive Dreams“ passiert. Laut Schätzungen katapultierte das Sommerevent das Rhythmusspiel in die Top 10 der Gacha-Spiele und weltweit auf Platz 22 aller Mobile-Spiele.

Grund dafür: Japaner lieben dieses Spiel aktuell mehr als Hatsune Miku – 80 Prozent aller in-Game-Ausgaben stammen aus Japan, danach folgen Taiwan, USA und die südostasiatischen ASEAN-Länder inkl. Südkorea.

Auf Platz eins findet sich der Klassiker Fate/Grand Order wieder, welcher erneut mit einem weiteren Klassiker um die Spitzenposition kämpft. In FGO läuft die „11th Anniversary Campaign“ parallel mit dem FES-Event, während Genshin Impact mit der neuen Region Snezhnaya den zweiten Platz behaupten kann.

Dahinter gibt es eher geringe Verschiebungen, aber Love and Deepspace ist nach seinem Werwolf-CEO-Skandal wieder zurück in den Top 10. HoYoverses Dating-Sim Tears of Themis konnte zwar kurzfristig von der Schwäche des koreanischen Dating-Sim-Titels profitieren, aber ihn nicht einholen.

Suikoden, Aniimo und Made in Abyss stehen bereit

Bester Neueinsteiger ist etwas unerwartet CookieRun: Crumble auf Platz 15, dahinter kommt der japanische Mobile-Ableger von Suikoden, Suikoden STAR LEAP, auf Platz 31.

Diesen Monat haben Aniimo und das Japan-exklusive Mobile-Spiel zu Made in Abyss gute Chancen auf eine starke Platzierung. Des Weiteren wird eine baldige Ankündigung des Rhythmusspiels BanG Dream: Our Notes erwartet.

Die aktuelle Top 10:

# Trend Game August 2026 1 ↑ 6 Fate/Grand Order $41,270,000 2 ↓ 1 Genshin Impact $38,390,000 3 ↓ 1 Honkai: Star Rail $28,720,000 4 — Naruto Mobile $27,500,000 5 ↑ 4 Pokémon TCG Pocket $26,000,000 6 ↓ 3 Zenless Zone Zero $25,310,000 7 ↓ 1 Wuthering Waves $24,000,000 8 ↑ 2 Arknights $23,230,000 9 ↑ 2 hololive Dreams $23,000,000 10 ↑ 7 Love and Deepspace $17,715,000

Die hier präsentierten Zahlen von Gacha Revenue sind grobe Marktschätzungen, die von Sensor Tower stammen. Diese Schätzungen sollten nur als Indikatoren für Trends und nicht als endgültige Umsatzzahlen verwendet werden. Die angegebenen Umsatzzahlen beziehen sich ausschließlich auf mobile Plattformen. Sensor Tower kann seine Schätzungen im Laufe des Monats überarbeiten oder anpassen.

via Gacha Revenue, Bildmaterial: hololive Dreams, hololive