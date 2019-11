The Witcher: Netflix-Serie beginnt am 20. Dezember – neuer Trailer veröffentlicht

Es passiert tatsächlich. The Witcher geht mit einer Serie bei Netflix an den Start. Und mit dem 20. Dezember steht dafür seit heute auch der konkrete Termin fest. Die Serie wird Henry Cavill in der Hauptrolle des Hexers zeigen, an seiner Seite spielen unter anderem Anya Cholatra (Yennefer) und Freya Allan (Ciri).

Was sagt ihr, nachdem ihr das neue Video gesehen habt? Authentisch? Freut ihr euch schon?

Der neue Trailer zu The Witcher bei Netflix

Bildmaterial: The Witcher, Netflix