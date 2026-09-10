VRR, Mii-Sharing und ein Stück Wii-Geschichte: Switch 2 erhält ein großes Update

Die Nintendo Switch 2 bekommt ein neues und durchaus umfangreiches Systemupdate spendiert. Seit dem 10. September 2026 steht die Systemversion 23.0.0 zur Verfügung. Wir sagen euch, was drinsteckt.

Zu den interessantesten Neuerungen gehören VRR im TV-Modus, Mii-Sharing per QR-Code und der Systemtransfer zwischen zwei Switch-2-Konsolen. Aber auch GameChat und einige kleinere Systemeinstellungen wurden überarbeitet.

VRR, Systemtransfer und Verbesserungen für GameChat

Mit Version 23.0.0 unterstützt die Switch 2 Variable Refresh Rate (VRR) nun auch im TV-Modus. Unterstützen Spiel und Fernseher die Funktion, kann die Bildwiederholrate an die tatsächliche Leistung des Spiels angepasst werden. Dafür ist allerdings zusätzlich ein Update des Nintendo Switch 2-Station (Docks) notwendig.

Neu ist außerdem die Möglichkeit, einen vollständigen Systemtransfer von einer Switch 2 auf eine andere Switch 2 durchzuführen. Bei den virtuellen Softwarekarten gibt es ebenfalls neue Verwaltungsoptionen.

GameChat wurde an mehreren Stellen erweitert. Bereits zuvor besuchte Chats werden nun in der Liste verfügbarer Chats angezeigt und ein neuer Chat lässt sich starten, ohne zunächst FreundInnen einzuladen. Über den C-Knopf kann während eines Chats außerdem die Bildschirmgröße verändert werden.

Ein Stück Wii-Geschichte kehrt auch zurück

Auch die Miis bekommen etwas Aufmerksamkeit. Für das eigene Mii kann jetzt ein QR-Code erstellt und mit anderen NutzerInnen geteilt werden. Während der Erstellung oder Anpassung eines Miis lässt sich zudem Musik abspielen und über eigene Einstellungen wechseln oder pausieren. Ja, richtig gehört, der legendäre Track aus der Wii-Ära kehrt hiermit zurück.

Hinzu kommen zahlreiche kleinere Änderungen. Audioeinstellungen können separat für verschiedene Fernseher gespeichert werden, der Handheld-Modus-Boost lässt sich über die Schnelleinstellungen ein- und ausschalten und unterstützt nun andere Controller, während die Joy-Con 2 an der Konsole befestigt bleiben.

Nintendo erweitert zudem die Barrierefreiheitsfunktionen um Portugiesisch (Brasilien) für Text-zu-Sprache sowie Sprache-zu-Text in GameChat. Die Spielaktivitäten im Profil fassen künftig die Spielzeit derselben Software über mehrere Konsolen hinweg zusammen.

Abgerundet wird Version 23.0.0 durch weitere kleinere Anpassungen und die obligatorischen Verbesserungen der Systemstabilität. Die gesamten Patch-Notes findet ihr auf der Website von Nintendo.

via Nintendo, Bildmaterial: Nintendo