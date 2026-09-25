Sony soll angeblich Meinungen zum Disc-Aus sammeln – aber nicht unter PlayStation-Fans

Seit Sony im Juli angekündigt hat, die Produktion physischer Spiele-Discs für neue PlayStation-Veröffentlichungen ab Januar 2028 komplett einzustellen, reißt die Kritik nicht ab. Neue Spiele sollen danach nur noch digital angeboten werden. Bereits veröffentlichte Disc-Spiele sowie Titel, die noch vor diesem Stichtag physisch erscheinen, sind davon nicht betroffen.

Öffentlich hält Sony bislang an diesem Plan fest. Die einzige einigermaßen öffentliche Stellungnahme zur anhaltenden Kritik gab es bei einem Shareholder-Meeting im Juli. Für Fans kaum beruhigend. Hinter den Kulissen könnte man die Entscheidung inzwischen allerdings noch einmal etwas genauer hinterfragen.

Denn laut dem für seine Leaks bekannten YouTube-Kanal Moore’s Law Is Dead soll Sony aktuell Entwicklerstudios explizit nach ihrer Meinung zum geplanten Ende physischer Spiele befragen.

Ist das Ende der Disc wirklich eine gute Idee?

Dass Sony seine Partnerstudios regelmäßig befragt, wäre zunächst nichts Ungewöhnliches. Die aktuelle Umfrage soll laut dem Leaker allerdings wesentlich umfangreicher ausfallen als sonst.

Und vor allem nennt Sony das Kind offenbar endlich beim Namen: Die EntwicklerInnen sollen direkt gefragt werden, wie sie zur Entscheidung stehen, physische PlayStation-Spiele einzustellen, und ob sie darin ein Problem sehen.

Das wäre zumindest ein erstes Indiz dafür, dass Sony die möglichen Konsequenzen seiner Entscheidung weiterhin auslotet. Ob daraus tatsächlich eine Kursänderung entsteht, lässt sich daraus allerdings bisher nicht ableiten.

Zumal die Informationen mit Vorsicht behandelt werden sollten. Moore’s Law Is Dead besitzt bei Leaks keine makellose Trefferquote, auch wenn der Kanal in der Vergangenheit durchaus korrekte PlayStation-Informationen vorab veröffentlicht hat. Sony selbst hat eine solche Umfrage bislang nicht öffentlich bestätigt.

via The Gamer, Bildmaterial: Sony Interactive Entertainment