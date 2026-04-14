Pokémon meets Tanzmusik: „Night Out“ bringt Konzerte nach Europa und Amerika

Im Rahmen des 30. Jubiläums von Pokémon wurde bereits im Zuge der Super-Bowl-Promo ein besonderes Event angekündigt. Nun gibt es konkrete Informationen zu „Elektrisierende Nacht“, bei dem Musik und Pokémon-Welt aufeinandertreffen sollen.

Wörtlich schreibt die Pokémon Company dazu: „‚Elektrisierende Nacht‘ verschmilzt elektronische Tanzmusik (EDM) mit der vielseitigen Welt von Pokémon, was sich perfekt für all diejenigen eignet, die sich noch näher mit der Marke auseinandersetzen möchten.“

EDM trifft auf Pokémon

Bei „Elektrisierende Nacht“ (engl. „Night Out“) erwartet Fans ein groß angelegtes Konzert-Erlebnis mit den „bekannten EDM-Künstlern Marshmello und Alison Wonderland“. Neben den Live-Auftritten soll vor allem die Show im Fokus stehen – mit moderner Technik, Animationen und einer Inszenierung, die speziell für Pokémon-Fans entwickelt wurde.

Geplant sind zwei Veranstaltungen im Herbst 2026: am 24. Oktober in Los Angeles und am 10. November in London. Der Ticketverkauf startet am 17. April – für die Show in Los Angeles um 19:00 Uhr (MESZ) und für London bereits um 11:00 Uhr (MESZ).

Neben den Konzerten dürfen sich Besucher auch auf exklusives Merchandise freuen, das sowohl vor Ort als auch online erhältlich sein wird.

Events auch bei uns?

Parallel dazu plant Pokémon weitere Events im Jubiläumsjahr. Mit „Strahlender Tag“ steht im Sommer zudem ein familienfreundliches Erlebnis an, das unter anderem auch in Deutschland stattfinden soll. Hierzu werden aber erst in der Zukunft genauere Informationen preisgegeben.

Bildmaterial: The Pokémon Company