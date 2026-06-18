Das erste europäische „Strahlender Tag“-Event zu Pokémon findet in Deutschland statt

Im Rahmen des 30. Jubiläums von Pokémon wurden im Zuge der Super-Bowl-Promo die besonderen „Day Out & Night Out“-Events angekündigt. Zu Deutsch: „Elektrisierende Nacht“ und „Strahlender Tag“. Was es mit der elektrisierenden Nacht auf sich hat, das wissen wir schon seit April.

Jetzt gibt es auch Details zum ersten europäischen „Strahlender Tag“-Event. Hier hat sich The Pokémon Company entschieden, dass Dresden als Austragungsort dienen sollte. Am 1. und 2. August wird das Event im Rinne Dresden stattfinden. Bei dem „großformatigen Erlebnis“ sollen sich Teilnehmende „wie echte Pokémon-TrainerInnen“ fühlen können.

„Als unterhaltsames, familienorientiertes Festival wird das ‚Strahlender Tag‘-Gelände aus vier Abenteuerzonen bestehen, die mit einer Vielzahl unterschiedlicher Aktivitäten gefüllt sind und die von Landschaften und Pokémon-Typen aus der Pokémon-Welt inspiriert sind“, heißt es.

Die „Elektrisierende Metropole“ ist ein „urban gestalteter Bereich mit einem Malatelier, Geschicklichkeitsspielen und Pokémon vom Typ Elektro, die es zu entdecken gilt.“ Im Bereich „Wunderbares Wasser“ erwartet euch eine „Wasser-Thematik“, in der es „Spiele im Jahrmarktsstil, erfrischende Leckereien und jede Menge Wasser- und Eis-Pokémon zu entdecken gibt.“

Dann hätten wir noch den „Grünen Pflanzenhain“, ein „üppiger Waldbereich, in dem TrainerInnen Achtsamkeit und Ruhe erleben und die verschiedenen Gras- und Käfer-Pokémon erkunden können, die in der Zone versteckt sind.“

Vorsicht geboten ist in „Feurige Pfade“ – dies ist laut der Ankündigung ein „Bereich mit Vulkan-Thematik, perfekt für Feuer-Pokémon. TrainerInnen können an Jahrmarktsspielen teilnehmen, um Preise zu gewinnen.“ Darüber hinaus gibt es eine „What’s Your Favourite?“-Zone, Kurse und Quizspiele, Food Trucks und einen gemütlichen Picknickbereich sowie Meet-and-Greet-Gelegenheiten.

Tickets gibt’s in Kürze auf der offiziellen Website.

Bildmaterial: The Pokémon Company