Pokémon bricht schon wieder Rekorde – und Wind und Welle ist noch gar nicht da

Bei Pokémon scheint derzeit tatsächlich fast alles zu funktionieren. Obwohl Pokémon Wind und Welle noch gar nicht erschienen ist, hat The Pokémon Company im Geschäftsjahr 2026 bereits einen neuen Rekord aufgestellt. Die Umsätze erreichten demnach 531 Milliarden Yen, umgerechnet etwa 3,4 Milliarden US-Dollar.

Die Zahlen stammen aus einem Bericht des japanischen Branchenberaters Dr. Serkan Toto und wurden zuletzt von Denfaminico Gamer und Genki auf Twitter erneut aufgegriffen. Gegenüber dem Vorjahr entspricht das einem Plus von rund 29 Prozent.

Noch beeindruckender fällt der Blick etwas weiter zurück aus: 2021 lagen die Umsätze bei 120 Milliarden Yen. Innerhalb von fünf Jahren haben sie sich damit mehr als vervierfacht.

Pokopia und alte Pokémon-Klassiker liefern ab

Einen Anteil an diesem starken Jahr dürften die jüngsten Spieleerfolge haben. Pokémon Pokopia erreichte innerhalb von nur fünf Monaten fünf Millionen verkaufte Exemplare. Gleichzeitig erwiesen sich die Neuveröffentlichungen von Pokémon Feuerrote Edition und Blattgrüne Edition für Switch als erfolgreich und kamen zusammen auf rund vier Millionen Verkäufe.

Auch beim Gewinn zeigt die Entwicklung deutlich nach oben. Seit 2018 soll The Pokémon Company seinen Nettogewinn um das 13,6-Fache gesteigert haben. Für das Ende des Geschäftsjahres 2026 werden mehr als 120 Milliarden Yen erwartet.

Bemerkenswert ist dabei, dass der nächste große Hauptteil noch aussteht. Pokémon Wind* und Pokémon Welle* hat zu diesem Rekordjahr bislang also noch gar nichts beigetragen. Für die The Pokémon Company könnten die Zahlen damit künftig noch einmal ganz anders aussehen.

via GamesRadar, Bildmaterial: The Pokémon Company