Pokémon Pokopia liegt jetzt in diesen Statistiken sogar vor Karmesin, Purpur und Z-A

Pokémon Pokopia hat den nächsten großen Meilenstein erreicht. Wie The Pokémon Company bekannt gegeben hat, wurden mittlerweile weltweit mehr als fünf Millionen Exemplare des gemütlichen Pokémon-Spin-offs verkauft. Das Spiel erschien erst am 5. März exklusiv für Nintendo Switch 2.

Setzt man diese Zahl in Relation zu den zuletzt veröffentlichten Hardware-Verkäufen der Konsole, wird der Erfolg noch deutlicher. Zuletzt lag Nintendo Switch 2 bei rund 23,68 Millionen verkauften Geräten. Rechnerisch besitzt damit inzwischen ungefähr jeder fünfte „Switch 2“-Besitzer ein Exemplar von Pokémon Pokopia – das entspricht einer Quote von gut 20 Prozent.

Ein Vergleich: Pokémon Karmesin und Purpur haben sich bis zum 30. Juni 2026 insgesamt 28,46 Millionen Mal verkauft. Die Hardware-Basis der Switch ist gleichwohl mit inzwischen 156,59 Millionen Einheiten ungleich größer. Hier ergibt sich eine Attach-Rate von gut 18,17 Prozent.

Für den Moment hat Pokopia also tatsächlich eine größere Attach-Rate als Karmesin und Purpur. Dass Pokopia aber die Gesamtverkaufszahlen von Karmesin und Purpur erreicht, ist dennoch sehr unwahrscheinlich. Im Gegensatz zu Karmesin und Purpur ist Pokopia eben ein Spin-off und noch dazu spielerisch spezifischer. Den „Early Adopter“-Effekt wird Pokopia mit der Zeit auch ablegen. Gleichwohl werden die DLCs und das Konsolenbundle die Zahlen kurzfristig wohl noch eine Weile hochhalten.

Z-A nach „Switch 2“-Sales geknackt

Pokopia liegt übrigens auch jenseits der Attach-Rate von Pokémon-Legenden: Z-A auf der Switch 2 (3,99 Millionen Einheiten bei 16,85 Prozent Attach-Rare) – allerdings erschien „Z-A“ auch für die alte Switch, wo es weitere 8,4 Millionen Einheiten verkaufte. Die Gesamtverkaufszahlen von „Z-A“ auf der Switch 2 hat Pokopia damit aber schon geknackt, wenngleich diese durch den Cross-Gen-Launch wohl geschwächt wurden.

So oder so macht der Titel mit den heutigen Zahlen einen weiteren Sprung innerhalb des bisherigen „Switch 2“-Line-ups. Nach den zuletzt veröffentlichten Nintendo-Zahlen liegt Pokémon Pokopia nun hinter Mario Kart World auf Platz zwei der meistverkauften „Switch 2“-Spiele.

Nachschub für Pokopia ist bereits unterwegs

Auch inhaltlich wird Pokémon Pokopia weiter ausgebaut. Erst kürzlich erschien ein kostenloses Update, das Ditto mit Taucher die Erkundung und Bebauung der Unterwasserwelt ermöglicht. Parallel dazu startete mit Blubbmeeria der erste Teil des kostenpflichtigen Erweiterungspasses und brachte unter anderem eine neue Unterwasserstadt, weitere Pokémon, Möbel und Gerichte.

Dabei bleibt es nicht: Teil 2 des Erweiterungspasses soll Ende 2026 erscheinen und unter anderem Accessoires bieten, die Pokémon tragen können. Teil 3 ist anschließend für 2027 geplant. Wie es mit Pokémon Pokopia langfristig weitergeht, dürfte angesichts von inzwischen mehr als fünf Millionen Verkäufen umso interessanter werden.

via Businesswire, Gematsu, Bildmaterial: Pokémon Pokopia, The Pokémon Company, Nintendo, Game Freak, Koei Tecmo