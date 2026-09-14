Blut geleckt: Dawnwalker sticht den Koop-Hit Orbitals und Onimusha hierzulande aus

Mit etwas Verspätung blicken wir zurück auf die allerdings immer noch aktuelle deutsche Verkaufswoche im Handel. Die nächste Auswertung steht erst am Donnerstag bevor. Doch es lohnt sich, denn die erste September-Woche war hochkarätig besetzt.

So sind beispielsweise The Blood of Dawnwalker, Orbitals und Onimusha: Way of the Sword im Handel erschienen. Welches dieser Spiele hat sich wohl durchgesetzt? Es ist das Spiel des jungen Studios Rebel Wolves – The Blood of Dawnwalker.

Das ebenso hochkarätig besetzte polnische Studio hat ein hochkarätiges RPG erschaffen, das sich plattformübergreifend auf Rang eins der Verkaufswoche schieben kann. Dahinter geht Orbitals ins Ziel. Damit behalten die zwei ganz neuen Marken die Oberhand gegen das traditionsreiche Onimusha.

Die Marke wurde in den letzten Jahren wirklich alles andere als übermäßig bedient, aber Onimusha gibt es eben doch schon ein Weilchen. Am Ende springt für Onimusha: Way of the Sword plattformübergreifend nur der fünfte Platz heraus.

In den einzelnen Rankings kann „Dawnwalker“ folgerichtig auch punkten: Platz eins auf PS5 und Xbox Series, jeweils vor Onimusha. Die „Switch 2“-Spitze gehört logischerweise Orbitals, das vor Mario Kart World ins Ziel geht. Das Switch-Podium gehört Minecraft und Tomodachi Life.

via GfK Entertainment, Bildmaterial: The Blood of Dawnwalker, Bandai Namco, Rebel Wolves