Nach vier Blockbustern in diesem Jahr: Capcom will bei der Tokyo Game Show nachlegen

Nach der Gamescom ist vor der Tokyo Game Show. Und zwischendurch lauert die State of Play – wenn nicht sogar noch eine Nintendo Direct dazukommt. Der September ist traditionell packevoll. Ergänzt wird euer Livestream-Plan jetzt von Capcom.
Wie man bekannt gab, wird man im Rahmen der Tokyo Game Show eine neue Ausgabe des Capcom Spotlight abhalten. Die Show wird am 16. September um 16 Uhr deutscher Zeit abgehalten und verspricht eine Laufzeit von etwa 40 Minuten.
Zum Line-up für die Show gab Capcom keine Details – es wird also spannend. Mit Onimusha: Way of the Sword hat Capcom aktuell schon den vierten Blockbuster des Jahres veröffentlicht – was für ein Output. Das Spiel, das in dieser Woche erscheint, steht bei Metacritic derzeit bei 86 Punkten. Zuvor verließen Resident Evil Requiem (89) sowie Monster Hunter Stories (86) und Pragmata (85) die Capcom-Fabrik.
Zu rechnen ist mit weiteren Details zu Dragon’s Dogma II: Dark Arisen und Mega Man: Dual Override. Beide Spiele sind auch Teil des Messe-Line-ups für die Tokyo Game Show, das außerdem durch die kommende Erweiterung „Ascendance“ zu Monster Hunter Wilds sowie Onimusha, Pragmata und Street Fighter 6 ergänzt wird.
Bildmaterial: Capcom
3 Kommentare
Hmm ob wir erste Bilder zu Okami sehen? Oder ist das noch zu früh? Ich bin unsicher, würde mich aber freuen, wenn das neue Okami wenigstens einen kleinen Teaser bekommen würde^^
Ich glaube, das Gerücht war kürzlich doch mal, Capcom hätte noch einen unangekündigten Titel im Gepäck. Glaube, die Mehrheit wartet hier dann auf ein Dino Crisis Comeback. Ist vielleicht auch die Marke bei Capcom, die es am meisten verdient hat, weil man halt seit vielen Jahren mit Ausnahme einiger Re-Releases der alten Spiele nichts mehr von gehört hat.
Die TGS wird man wohl größtenteils nutzen, um etwas auf bereits erhältliche Spiele aufmerksam zu machen. Capcom feiert kommerzielle Rekorde und haut einen Hit nach dem nächsten raus, aber in Japan ist man eigentlich mehr oder weniger komplett abgeschrieben. Insofern glaube ich, möchte man natürlich Werbung für bereits erhältliche Spiele dort machen. Sofern es irgendwas neues anzukündigen gibt, würde man das wohl eher in einer State of Play erfahren.
Okami wäre halt ein Titel für den japanischen Markt, der vielleicht noch etwas mehr Anklang dort finden würde. Wäre auch sehr geil, aber keine Ahnung, wie die Arbeit da vorankommt. Wichtig ist, dass das Team in aller Ruhe an dem Spiel arbeiten kann. Da es keinerlei Druck von Außerhalb gibt wie bei Square Enix zum Beispiel, hat Capcom einen ordentlichen Release-Fluss mit Ausnahme der problematischen Entwicklung von Pragmata.
Ansonsten steht wie immer Resident Evil auch im Raum. Der angekündigte RE9 DLC (von dem wir vermutlich dieses Jahr aber nichts mehr hören werden) und erstes Gameplay zum Code Veronica Remake, was ja vor dem RE9 DLC erscheinen soll.
Aktuell lasse ich mich von Capcom einfach überraschen, die haben als einer der wenigen Publisher einen temporären Freifahrtschein bei mir. Ihre Showcases sind aber in den meisten Fällen nie gut. Also alles, was zur TGS anstehen mag, man erfährt es vermutlich bei irgendeiner westlichen Veranstaltung zuerst.
Vor nicht allzu langer Zeit - es dürfte Ende letzten Jahres gewesen sein - hatte Capcom ja den Willen bekundet, diverse "eingeschlafene" Franchises wieder aufzuwecken, spezifisch genannt wurden hier auch Devil May Cry und Ace Attorney. Insofern könnte ich mir gut vorstellen, dass man nun allmählich Nägeln mit Köpfen macht und die nächsten Projekte zeigt. Bei Ace Attorney dürfte das ein neues Spiel werden, zu remaken gibt es hier jetzt eigentlich nichts mehr. Und bei Devil May Cry wäre es nun eigentlich auch Zeit für etwas Neues, die Remasters sind ja immer noch auf aktueller Hardware spielbar.