Nach vier Blockbustern in diesem Jahr: Capcom will bei der Tokyo Game Show nachlegen

Nach der Gamescom ist vor der Tokyo Game Show. Und zwischendurch lauert die State of Play – wenn nicht sogar noch eine Nintendo Direct dazukommt. Der September ist traditionell packevoll. Ergänzt wird euer Livestream-Plan jetzt von Capcom.

Wie man bekannt gab, wird man im Rahmen der Tokyo Game Show eine neue Ausgabe des Capcom Spotlight abhalten. Die Show wird am 16. September um 16 Uhr deutscher Zeit abgehalten und verspricht eine Laufzeit von etwa 40 Minuten.

Zum Line-up für die Show gab Capcom keine Details – es wird also spannend. Mit Onimusha: Way of the Sword hat Capcom aktuell schon den vierten Blockbuster des Jahres veröffentlicht – was für ein Output. Das Spiel, das in dieser Woche erscheint, steht bei Metacritic derzeit bei 86 Punkten. Zuvor verließen Resident Evil Requiem (89) sowie Monster Hunter Stories (86) und Pragmata (85) die Capcom-Fabrik.

Zu rechnen ist mit weiteren Details zu Dragon’s Dogma II: Dark Arisen und Mega Man: Dual Override. Beide Spiele sind auch Teil des Messe-Line-ups für die Tokyo Game Show, das außerdem durch die kommende Erweiterung „Ascendance“ zu Monster Hunter Wilds sowie Onimusha, Pragmata und Street Fighter 6 ergänzt wird.

Bildmaterial: Capcom