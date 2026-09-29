Bandai Namco zieht Anime-Shooter den Stecker – und für Fans ist das ein Grund zur Freude

Bandai Namco hat bekannt gegeben, dass Synduality: Echo of Ada seine Online-Dienste einstellt. Soweit, so normal – dieses Schicksal ereilt jedes Online-Spiel irgendwann. Ungewöhnlich diesmal: Fans des Spiels sind darüber glücklich. Denn die Einstellung der Online-Dienste bringt noch einen anderen Umstand mit sich.

Wie Bandai Namco zunächst erklärt, wird man die Online-Dienste des PvPvE-Mech-Extraction-Shooters im Mai 2027 einstellen. Updates gibt es schon ab Oktober nicht mehr. Doch anschließend wird das Spiel auf eine Offline-Version umgestellt, in der Fans einen Teil ihrer Errungenschaften und gekauften Gegenstände in einen exklusiven PvE-Extraction-Shooter-Modus übertragen können.

Bandai Namco streicht also die PvP-Komponente komplett – logischerweise, denn ohne Online-Funktionen wird’s schwierig. Insbesondere japanische Fans sind davon seltsamerweise begeistert, denn genau diese (typischerweise) sehr fordernde PvP-Komponente, die mit dem Verlust von Errungenschaften einhergeht, hat vielen Fans den Spaß am Spiel vermasselt. Einige japanische Fans möchten sogar zum Spiel zurückkehren.

Automaton Media hat stellvertretend zwei Fan-Meinungen aus den sozialen Medien übersetzt. So sagt ein Kommentator: „Für über 90 % der Spieler war das PvP ein Grund, aufzuhören. Eigentlich sollten sie den Offline-Modus schon früher verfügbar machen, ohne auf das Ende der Online-Dienste zu warten. Es gibt viele Leute, die spielen würden, wenn es kein PvP gäbe, also könnte dies die Spielerbasis sogar vergrößern.“

Ein anderer Nutzer merkt an: „Ich habe schon die ganze Zeit gesagt, dass sie PvE von Anfang an verfügbar machen sollten, aber das haben sie nie getan. Vielleicht wird die Offline-Version, an der sie derzeit arbeiten, zu einem enormen Anstieg der gleichzeitigen Spieler führen. Ich würde auf jeden Fall gerne eine Offline-Version spielen, die nur aus PvE besteht.“

Nach einem Steam-Peak zum Launch von etwa 3.600 gleichzeitigen SpielerInnen dümpelt Synduality derzeit bei um die 160 SpielerInnen in der täglichen Spitze herum. Ob diese Zahl in den nächsten Monaten tatsächlich ansteigt, können wir bei SteamDB verfolgen. Details zum Offline-PvE-Modus stehen noch aus.

Das ist Synduality

Synduality bot schon zuvor eine Singleplayer-Kampagne ohne PvP-Komponente und auch PvE-Inhalte, die allerdings nicht losgelöst vom PvP waren. Unser damaliger Test zu Synduality beleuchtet alles genauer.

Ihr könnt eure KI-Begleiter, sogenannte Magus, auswählen, die euch auf PvPvE-Missionen begleiten. Diese Bindung zwischen SpielerInnen und Magus ist ein zentrales Element des Spiels, während sie gemeinsam AO-Kristalle sammeln und sich gegen Bedrohungen wie Monster und andere Drifter zur Wehr setzen.

Bildmaterial: Synduality: Echo of Ada, Bandai Namco, Game Studio