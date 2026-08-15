Nintendo belohnt Erfolge bei den DK Challenges jetzt mit physischen Sammlerstücken

Erinnert ihr euch noch an die DK Challenges? Das Event wurde während der großen Nintendo Direct im Juni eher am Rande vorgestellt und richtet sich exklusiv an Mitglieder von Nintendo Switch Online auf der Nintendo Switch 2.

Mal Hand aufs Herz: wer hat überhaupt schon hereingespielt? Oder die Herausforderungen gar beendet? Jetzt liefert Nintendo zumindest in den USA einen zusätzlichen Anreiz, wirklich alle Aufgaben abzuschließen.

Wer sämtliche Missionen der DK Challenges bis zum 1. September 2026 erfolgreich absolviert, kann sich ein physisches Set aus insgesamt 39 Sammelkarten sichern. Diese orientieren sich an den digitalen Belohnungen des Events und sollen nicht gegen My-Nintendo-Platinpunkte eingetauscht werden müssen. Weitere Informationen gibt es auf der offiziellen Website.

39 Karten für fleißige Donkey-Kong-Fans

Von den insgesamt 39 Karten basieren 24 auf den Herausforderungen aus Donkey Kong Bananza. Weitere 15 Karten widmen sich den Aufgaben aus verschiedenen klassischen Donkey-Kong-Spielen der Retro-Bibliothek von Nintendo Switch Online.

Um wirklich alle Missionen abschließen zu können, reicht ein „Switch Online“-Abo allerdings nicht aus: Auch Donkey Kong Bananza wird benötigt. Erfolgreiche TeilnehmerInnen sollen im Oktober per E-Mail weitere Informationen erhalten, wie sie ihr physisches Kartenset bekommen können.

Einen Haken gibt es für uns allerdings: Die Aktion wurde bislang nur für die USA angekündigt. Ob Nintendo die Sammelkarten später auch in Deutschland oder anderen Regionen anbieten wird, ist derzeit nicht bekannt.

via Nintendo Everything, Bildmaterial: Donkey Kong Bananza, Nintendo