Das meistverkaufte Capcom-Spiel aller Zeiten erscheint nicht für Nintendo Switch 2

Mit inzwischen über 30 Millionen verkauften Einheiten ist Monster Hunter: World in Kombination mit der Erweiterung Iceborne Capcoms meistverkauftes Spiel aller Zeiten. Das Spiel erschien ursprünglich im Jahr 2018 für PlayStation 4, Xbox One und PCs via Steam.

Seitdem ist mit Monster Hunter Wilds dessen Nachfolger erschienen, der im Dezember ebenfalls eine „Switch 2“-Version erhalten wird. Zu diesem Zeitpunkt kann die Frage aufkommen, ob dieses Spiel, wie so viele andere Capcom-Titel, nicht auch für die Switch 2 erscheinen könnte.

Schließlich kündigte Capcom gerade erst eine ganze Ladung von „Resident Evil Remakes“ für die Switch 2 an. In einem Interview mit TheGamer sprach Producer Ryozo Tsujimoto über diese Möglichkeit – und erteilte ihr eine Absage.

Müsste von Grund auf neu entwickelt werden

„Die größte Herausforderung besteht darin, dass die Engine bei Monster Hunter World völlig anders ist“, erklärte Tsujimoto. „Seit Monster Hunter Rise verwenden wir unsere eigene RE Engine. Dieser Wechsel der Engine verändert die Situation grundlegend, unabhängig von der Leistung oder der Rechenkraft der Hardware. Wir müssten das Spiel von Grund auf neu entwickeln.“

Diese Antwort ist nachvollziehbar, da alle aktuellen und kommenden „Switch 2“-Portierungen von Capcom die RE Engine nutzen. Darunter befinden sich neuere Titel wie Pragmata oder bereits erschienene Spiele wie Street Fighter 6 und die Resident-Evil-Remakes.

Monster Hunter Wilds erscheint am 4. Dezember für die Nintendo Switch 2. Für das kommende Jahr hat Capcom zudem die Erweiterung Ascendance für PS5, Xbox Series und PC via Steam angekündigt. Diese soll ebenfalls für die Switch 2 erscheinen. Wann genau dies geschehen wird und ob alle Versionen zeitgleich erscheinen werden, hat Capcom jedoch noch nicht verraten.

Bildmaterial: Capcom