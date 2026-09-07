Das „ewige Early-Access-Game“ der Palworld-Macher soll 2027 in Version 1.0 erscheinen

Im Januar 2024 startete Palworld mit viel Aufsehen in den Early-Access. Pocketpair war damals noch ein recht unbeschriebenes Blatt, aber wer das Studio kannte, der kannte vor allem Craftopia. Das Survival-Game ist das Debüt-Sandbox-Abenteuer von Pocketpair – und schon seit 2020 (!) im Early-Access.

Es gab deshalb zum Start von Palworld durchaus kritische Stimmen, die besagten, dass Palworld der nächste Titel im Dauer-Early-Access würde und wahrscheinlich auch nie fertiggestellt. Nun, zumindest Palworld hat es nun schon seit einiger Zeit zu Version 1.0 geschafft. Jetzt zieht Craftopia nach.

Wie Pocketpair bekannt gibt, plant man den Start von Version 1.0 von Craftopia für Steam und Xbox Series (die Xbox-One-Version wird eingestellt) im kommenden Jahr. Einen konkreten Termin gibt es nicht. Es ist also durchaus möglich, dass Craftopia auch noch den 7. Geburtstag im Early-Access erlebt.

Aktuell feierte man den 6. Geburtstag mit einem Mini-Update. In einem Blogbeitrag blickt man außerdem auf die bisherige Entwicklung zurück und darüber hinaus wird mit einem 40-prozentigen Rabatt bei Steam gefeiert.

Aber man entschuldigt sich auch. „Insbesondere seit der Veröffentlichung von Palworld hatten einige Craftopia-Spieler verständlicherweise das Gefühl, dass dem Spiel weniger Aufmerksamkeit geschenkt wurde“, heißt es. Allerdings habe der Erfolg von Palworld auch dazu beigetragen, dass das Team „langjährige technische Herausforderungen“ angehen konnte, deren Lösung zuvor „äußerst schwierig“ war.

Darum geht es in Craftopia

Craftopia ist ein Multiplayer-Survival-Action-Spiel mit einer offenen Welt. Doch eigentlich stecken in dem Titel viel mehr Genres und Einflüsse aus bekannten Spiele-Reihen. Wir können Ressourcen farmen, die Welt erkunden, den Hunger bekämpfen, Pflanzen anbauen, Dungeons erkunden, Prozesse automatisieren, Gegner jagen und magische Fähigkeiten erlernen.

Um die große Welt nicht zu Fuß erkunden zu müssen, stehen uns unterschiedlichste Fahrzeuge zur Verfügung. Es gibt Helikopter, Hoverboards, Motorräder, Panzer und vieles mehr, mit dem wir Craftopia unsicher machen können.

Bildmaterial: Craftopia, Pocketpair