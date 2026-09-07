Pokémon-Pocket-Studio gibt Uta Macross eine zweite Chance mit einer Offline-Version

Die japanische Online-Service-Firma DeNa ist den meisten von euch als Betreiber von Nintendo-Marken wie Miitomo, Fire Emblem Heroes, Mario Kart Tour oder auch Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket bekannt – nicht zuletzt deshalb haben die beiden Firmen gemeinsam das Joint-Venture Nintendo Systems Co., Ltd. gegründet.

Uta Macross wird ent-gachatisiert

Doch DeNa arbeitet mit vielen japanischen Firmen zusammen. So wurde im August 2017, auf der Höhe des Mobile-Rhythmus-Spiele-Hypes in Japan, das Live-Service-Rhythmusspiel Uta Macross: Smartphone De-Culture in die digitalen Mobile-Stores von Google und Apple gebracht.

Es enthielt Musik aus Titeln wie The Super Dimension Fortress Macross, Macross Plus, Macross 7, Macross Frontier bis hin zu Macross Delta. Während man die Rhythmus-Passagen spielte und bestimmte Bedingungen erfüllte, veränderten sich die Hintergründe und zeigten Anime- und 3D-Sequenzen mit zahlreichen Sängerinnen und Piloten der Serie. Der Service wurde im Juni 2022 eingestellt.

Jetzt wird das eingestellte Macross-Rhythmusspiel Uta Macross als Offline-Spiel mit Einmalkauf neu aufgelegt und erscheint auf Steam sowie für Mobilgeräte. Bereits bekannte Inhalte kommen zurück: 3D-Live-Performance-Szenen und exklusive Illustrationen.

Das Basisspiel enthält 50 Songs, über 20 Kostüme pro Diva und mehr als 1.000 Platten, das sind sammelbare Ausrüstungskarten. Zusätzlich zum Basisspiel sind mehrere DLCs geplant, die weitere Songs, Platten und Kostüme aus der Live-Service-Version enthalten sollen. Dazu kommt ein neues Interface und eine Tastatur-Unterstützung für die Steam-Version.

Crowdfunding gestartet

Laut Publisher AUGUST meldeten sich nach dem Service-Ende von Uta Macross: Smartphone De-Culture viele Fans mit dem Wunsch nach einer Wiederauferstehung. Die Entwicklung des neuen Uta Macross übernimmt xeen, die bereits für das Original verantwortlich waren, während AUGUST-Präsident Kei Hirono (ehemals Producer bei Bandai Namco und Square Enix) als Produzent die Leitung innehat.

Zur Umsetzung benötigt das Team euer Geld: Eine Crowdfunding-Kampagne auf der japanischen Plattform Campfire startet am 10. September. Mit zusätzlichen Mitteln hoffen die Entwickler, auf weitere Plattformen zu expandieren und neue Songs aufzunehmen. Uta Macross soll im Frühjahr 2027 für PC (Steam) und Mobilgeräte erscheinen.

via Automaton Media, Bildmaterial: Uta Macross, DeNA, August