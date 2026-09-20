Neue Spiele sind jetzt mit Switch 2 kompatibel, darunter ein ein „Drunken World“-RPG

Es ist wieder einmal so weit: Nintendo hat die Abwärtskompatibilität der „Switch 2“ weiter verbessert. Eine ganze Reihe von Switch-Spielen, die auf der neuen Konsole bislang Probleme verursachten, funktioniert mittlerweile ordnungsgemäß.

Viele der jüngsten Korrekturen hängen offenbar mit dem kürzlich veröffentlichten System-Update 23.0.0 zusammen. Nintendo arbeitet damit weiterhin kontinuierlich daran, die noch bestehenden Kompatibilitätsprobleme aus dem Weg zu räumen.

Diese Spiele funktionieren jetzt

Zu den bekannteren Titeln gehören diesmal Attack on Titan 2, Go Vacation, Monster Menu: The Scavenger’s Cookbook und Ninja Five-O. Auch Bar Stella Abyss, ein Roguelike-RPG von Nippon Ichi Software, das in einer Welt von Betrunkenen spielt, ist mit dabei. Insgesamt wurden folgende Spiele als behoben aufgeführt:

Aidan In Danger

Asatsugutori

Attack on Titan 2

Bar Stella Abyss

Boot Hill Heroes

D.C.4 Da Capo 4

Fig

Go Vacation

Hayarigami: Keishicho Kaii Jiken File

Hyperdimension Neptunia Re;Birth3 V Generation

Kiyo: Bunny Tyranny

Laboratory Rat Escape Simulator Pro

Monster Menu: The Scavenger’s Cookbook

Ninja Five-O

Overdriven Reloaded: Special Edition

Shin Hayarigami 3

Suuran Digit for Nintendo Switch

Terraformers

The Wild Case

Tiny Lands

What the Dub

ZikSquare

Ganz erledigt ist die Arbeit damit allerdings nicht. Aktuell werden Herdling, ILA: A Frosty Glide, Lost Twins 2, Operation: Tango, Rain World und Slay the Princess: The Pristine Cut aufgrund von Problemen mit dem Spielfortschritt als nicht vollständig unterstützt geführt.

Bei Colors Live kann es außerdem in bestimmten Bereichen zu Audioproblemen kommen. Auch hier könnte Nintendo mit einem zukünftigen Kompatibilitätsupdate nachbessern.

Seit der Veröffentlichung der „Switch 2“ arbeitet Nintendo regelmäßig an solchen Problemen. Wer wissen möchte, wie es um ein ganz bestimmtes Switch-Spiel steht, kann zudem die bereits seit längerer Zeit verfügbare offizielle Kompatibilitätsseite von Nintendo nutzen. Dort lässt sich gezielt nach einzelnen Spielen suchen und überprüfen, ob bekannte Probleme auf der Nintendo Switch 2 bestehen.

via Nintendo Everything, Bildmaterial: Bar Stella Abyss, Nippon Ichi Software