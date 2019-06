E3 2019: Bethesda kündigt GhostWire: Tokyo von Tango Gameworks und Shinji Mikami an

Bildmaterial: GhostWire: Tokyo, Bethesda / Tango Gameworks

Mit GhostWire: Tokyo hat Publisher Bethesda bei der E3 2019 das neue Spiel von The-Evil-Within-Entwickler Tango Gameworks angekündigt. Das Studio von Shinji Mikami nennt GhostWire: Tokyo ein Action-Adventure. Als Creative Director wird Ikumi Nakamura wirken, die bereits lange Zeit an der Seite von Shinji Mikami arbeitet. Für The Evil Within war sie Lead Concept Artist, zuvor arbeitete sie auch an Okami und Bayonetta.

Nachdem Teile der Tokyoter Bevölkerung auf mysteriöse Weise verschwunden sind, liegt es an euch, das Rätsel dahinter zu lösen und die Metropole aus den Klauen eines unbekannten Unheils zu befreien. Ausgerüstet mit geheimnisvollen Kräften stellt ihr euch dem Okkulten, enträtselt Verschwörungstheorien und erlebt moderne Legenden wie nie zuvor. Fürchtet nicht das Unbekannte. Lehrt es das Fürchten.

Für welche Plattformen GhostWire: Tokyo erscheint, ist noch nicht bekannt.

Der E3-Trailer zu GhostWire: Tokyo