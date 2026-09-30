Monatelang nur ein Gerücht: Jetzt zeigt LEGO endlich sein erstes „Dragon Ball“-Set

Nach monatelangen Gerüchten ist es jetzt offiziell: Dragon Ball kommt zu LEGO. Den Anfang macht allerdings kein klassisches Spielset, sondern ein großes 18+-Modell aus der Icons-Reihe.

LEGO Icons Dragon Ball: Shenron & Goku* (11390) erscheint zunächst am 1. November 2026 für LEGO Insiders, bevor der reguläre Verkauf am 4. November startet. Das Set besteht aus 1.764 Teilen und kostet hierzulande 139,99 Euro. Im offiziellen LEGO-Store* ist das Set bereits gelistet.

Shenlong erfüllt endlich den LEGO-Wunsch

Im Mittelpunkt steht der 32 Zentimeter große Shenlong, der sich um eine Steinsäule windet und aus den sieben Dragon Balls erhebt. Kopf und Klauen des Drachen lassen sich bewegen. Am Boden liegen alle sieben Dragon Balls, deren Sterne direkt auf die verwendeten LEGO-Kugeln gedruckt sind. Auf Aufkleber verzichtet das Set vollständig.

Mit dabei ist außerdem eine Son-Goku-Minifigur mit neuem Haarteil und Affenschwanz, die auf ihrer Überschallwolke unterwegs ist. Damit orientiert sich das Set klar an den früheren Abenteuern der ursprünglichen Dragon-Ball-Reihe.

Dabei soll es nicht bleiben. Für April 2027 werden weitere Dragon-Ball-Spielsets erwartet, die dann auch deutlich mehr Charaktere als Minifiguren liefern dürften. Das große Shenlong-Modell macht im November aber erst einmal den Anfang. Weitere Bilder findet ihr auf der Produktseite im LEGO-Store*.

via Stonewars, Bildmaterial: LEGO