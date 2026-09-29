Naughty Dog arbeitet an zwei neuen „The Last of Us“-Projekten – doch eine Frage bleibt offen

Erst vor wenigen Wochen deutete Neil Druckmann an, dass bei Naughty Dog gleich mehrere Projekte in Arbeit sind. Jetzt wissen wir zumindest ein kleines bisschen mehr – wenn auch noch lange nicht alles.

Zum Abschluss des The Last of Us Day 2026 bestätigte der Studio-Chef nämlich, dass sich derzeit zwei neue Projekte im Universum von The Last of Us bei Naughty Dog in einem „sehr frühen Stadium“ befinden. Was genau dahintersteckt, verriet Druckmann allerdings nicht.

Zwei neue Geschichten – aber auch zwei Spiele?

Fest steht zumindest, dass beide Projekte den bisherigen Kanon erweitern sollen. „Wir haben einige sehr spannende neue Projekte, die sich noch in einem sehr frühen Stadium befinden – daher können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht viel darüber sagen“, erklärt Druckmann.

Entscheidend ist der folgende Satz: „Ich kann euch verraten, dass beide Projekte den Kanon von ‚The Last of Us‘ über Teil I und Teil II hinaus erweitern werden.“ So weit, so erwartbar.

Ob es sich dabei tatsächlich um Videospiele handelt, ließ Druckmann ausdrücklich offen. Entsprechend wäre es aktuell auch noch zu früh, eines davon beispielsweise als The Last of Us Part III zu bezeichnen.

Dass Naughty Dog überhaupt in diese Welt zurückkehrt, soll laut Druckmann jedenfalls nicht einfach aufgrund der Popularität der Reihe geschehen: „Die Welt von „The Last of Us“ bedeutet uns sehr viel, und wir würden nicht dorthin zurückkehren, wenn wir nichts Sinnvolles zu sagen hätten. Wir glauben, dass diese Geschichten es wert sind, erzählt zu werden.“

2027 gehört zunächst Intergalactic

Daneben gab Druckmann noch ein Update zum nächsten großen Spiel des Studios. Um Intergalactic: The Heretic Prophet wird es für den Rest des Jahres ruhig bleiben.

2027 soll sich das ändern. Naughty Dog will das Science-Fiction-Abenteuer dann vollständig enthüllen und erstmals einen umfangreicheren Blick auf Jordans Reise ermöglichen. Druckmann bezeichnet Intergalactic dabei erneut als das bislang ambitionierteste Spiel des Studios.

Damit wird zumindest etwas klarer, woran Naughty Dog neben Intergalactic arbeitet. Was sich hinter den beiden The-Last-of-Us-Projekten tatsächlich verbirgt, dürfte uns allerdings noch eine ganze Weile beschäftigen.

via Gematsu, Bildmaterial: The Last of Us Part I, Sony Interactive Entertainment, Naughty Dog