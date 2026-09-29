Naughty Dog arbeitet an zwei neuen „The Last of Us“-Projekten – doch eine Frage bleibt offen

Erst vor wenigen Wochen deutete Neil Druckmann an, dass bei Naughty Dog gleich mehrere Projekte in Arbeit sind. Jetzt wissen wir zumindest ein kleines bisschen mehr – wenn auch noch lange nicht alles.
Zum Abschluss des The Last of Us Day 2026 bestätigte der Studio-Chef nämlich, dass sich derzeit zwei neue Projekte im Universum von The Last of Us bei Naughty Dog in einem „sehr frühen Stadium“ befinden. Was genau dahintersteckt, verriet Druckmann allerdings nicht.
Zwei neue Geschichten – aber auch zwei Spiele?
Fest steht zumindest, dass beide Projekte den bisherigen Kanon erweitern sollen. „Wir haben einige sehr spannende neue Projekte, die sich noch in einem sehr frühen Stadium befinden – daher können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht viel darüber sagen“, erklärt Druckmann.
Entscheidend ist der folgende Satz: „Ich kann euch verraten, dass beide Projekte den Kanon von ‚The Last of Us‘ über Teil I und Teil II hinaus erweitern werden.“ So weit, so erwartbar.
Ob es sich dabei tatsächlich um Videospiele handelt, ließ Druckmann ausdrücklich offen. Entsprechend wäre es aktuell auch noch zu früh, eines davon beispielsweise als The Last of Us Part III zu bezeichnen.
Dass Naughty Dog überhaupt in diese Welt zurückkehrt, soll laut Druckmann jedenfalls nicht einfach aufgrund der Popularität der Reihe geschehen: „Die Welt von „The Last of Us“ bedeutet uns sehr viel, und wir würden nicht dorthin zurückkehren, wenn wir nichts Sinnvolles zu sagen hätten. Wir glauben, dass diese Geschichten es wert sind, erzählt zu werden.“
2027 gehört zunächst Intergalactic
Daneben gab Druckmann noch ein Update zum nächsten großen Spiel des Studios. Um Intergalactic: The Heretic Prophet wird es für den Rest des Jahres ruhig bleiben.
2027 soll sich das ändern. Naughty Dog will das Science-Fiction-Abenteuer dann vollständig enthüllen und erstmals einen umfangreicheren Blick auf Jordans Reise ermöglichen. Druckmann bezeichnet Intergalactic dabei erneut als das bislang ambitionierteste Spiel des Studios.
Damit wird zumindest etwas klarer, woran Naughty Dog neben Intergalactic arbeitet. Was sich hinter den beiden The-Last-of-Us-Projekten tatsächlich verbirgt, dürfte uns allerdings noch eine ganze Weile beschäftigen.
via Gematsu, Bildmaterial: The Last of Us Part I, Sony Interactive Entertainment, Naughty Dog
2 Kommentare
Naughty Dog ist das beste Beispiel dafür, wenn ein internes First Party Studio innerhalb eines Plattformhalters zu mächtig wird. Berechnen wir mal die unglückliche Geschichte mit diesem eingestampften Multiplayer-Projekt mit ein, ist der Spiele-Output von 0 neuen Titeln in dieser Konsolen-Generation kaum zu erklären. Wenn Kojima angeblich schon jede Deadline verpasst hat mit Physint, dann dürfte Naughty Dog so ziemlich jede Daseinsberechtigung verpasst haben. Nicht, dass ich mir wünschen würde, dass es ND nun auch noch trifft. Ich glaube einfach, Neil Druckmann war nie dazu geeignet, dieses Studio zu führen. Er ist ja nicht nur für das Studio verantwortlich sondern praktisch auch der Shigeru Miyamoto des Studios. Game Director, Producer, Supervisor. Wenn ohne ihn nichts läuft, dann ist es eben auch keine Überraschung, dass die verschiedenen Projekte nicht vorankommen. Wenn man für alles seinen Segen braucht, er aber dann halt bei den Dreharbeiten zu Staffel 1 von The Last of Us ständig am Set war, bleiben andere Projekte natürlich liegen.
Ob Intergalactic neben dem großen Re-Reveal 2027 auch wirklich erscheinen wird, damit rechne ich aktuell noch nicht einmal. Es ist ja denke ich auch jetzt schon klar, dass da vermutlich bereits eine PS6 Version in den Kinderschuhen steckt, woran man arbeitet.
Auch mit solchen Aussagen macht man sich doch keine Fans. Wenn von einem Studio so lange Zeit nichts kommt und man ja auch weiß, dass die dritte Staffel der Serie die letzte sein wird und ND bereits seit Staffel 2 seine Finger nicht mehr mit im Spie hat, wieso glaubt man da, man könnte die Leute mit so kryptischen Worten hervorlocken? Wieso nicht einmal ein Statement machen? So liest es sich ja wirklich, als könne es alles sein. Ein Prequel-Comic und der andere wird ein Buch oder ein Film.
Ich finde, seine Aussage wirkt auf eine seltsame Art arrogant, als ob man aus einem massiven Lauf kommt, wo man dauerhaft nun in den letzten Jahren herausragenden Content abgeliefert hat. Aber die Wahrheit ist halt, mein hat ein 80 Euro Remake zum ersten Last of Us und mehrere Remasters gebracht. Das Vertrauen in Intergalactic muss also absurd hoch sein.
Ich denke nach wie vor, man sich auf ein Prequel als Videospiel irgendwie verständigen und da die Spieler anscheinend ohne Joel nicht können, dann wieder mit Joel als Hauptcharakter. Man müsste eigentlich jetzt konsequent den Weg gehen und einfach die Geschichte zu einem Ende bringen, ohne diese noch mit unnötigen Prequels, Spin-Offs oder Serienprojekten auszuschmücken. Der Zug ist vielleicht auch schon so langsam abgefahren für das Franchise. Daher wünsche ich mir unbedingt, dass Naughty Dog diese Geschichte auch komplett erzählen werden, ohne Zwischenstopps und Verspätungen der Marke Deutsche Bahn.
Man muss kein Magisterzeugnis in der Literaturwissenschaft haben, um die Kräftebalance zwischen Sony und Naughty Dog zu durchschauen. Es hilft natürlich. Wie Arthur Conan Doyle erwischt Autor wie Autorin sehr schnell ein tiefer Hass auf ihre eigene Schöpfung. Ein Widerwille, sich weiter mit dem Universum zu beschäftigen und weitere Geschichten in ihm zu schreiben. Warum sie es dann trotzdem tun, ist offenkundig. Weil es der Verleger von ihnen verlangt natürlich.
In diesem Falle kein Verleger, sondern Sony. Die brauchen dringend positive Schlagzeilen. Zeit, etwas aus dem Hut zu ziehen, was die Fans hören wollen.
Die These, diese beiden nicht näher definierten The Last of Us-Spiele wären Druckmanns Idee gewesen, finde ich abenteuerlich.