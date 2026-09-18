Chance etwa 1 zu 2.000: „Geheime“ Mew-Karten zum Sammelkartenspiel ziehen Scalper an

In dieser Woche ist „30 Jahre“ erschienen, die neue Erweiterung* zum Pokémon-Sammelkartenspiel. Und Fans erleben dabei eine kuriose Überraschung – sie zogen offensichtlich seltene und vorab nicht angekündigte Mew-Karten.

Die Mews haben die Farben rot, grün und blau – sie sind auch mit „RGB“ durchnummeriert. Offiziell vorgestellt wurden die Karten erst zum Launch durch ein Update des Pokémon-Sammelkartenspiel-Live. Vorab gab es bereits Gerüchte um diese seltenen Karten.

Die drei Karten feiern die ersten drei Pokémon-Spiele für den Game Boy: Rot, Grün und Blau. Passenderweise sind „RGB“ gleichzeitig auch die Primärfarben des Lichts. Dieses Thema passt zu YOSHIROTTEN, dem Künstler der Artworks – er nutzt häufig Licht, Farbe und futuristisches visuelles Design.

Schon vor Monaten gab es erste Meldungen zu diesen Karten, allerdings aus nicht vertrauenswürdigen Quellen, die zudem möglicherweise gestohlene Produkte verwendeten. The Pokémon Company ging gleichzeitig gegen Ebay-Listings von Karten und Produkten vor.

Für über 3.000 Euro verkauft

Die offizielle Überraschung war damit zwar dahin, aber für Diskussionen hat es trotzdem gesorgt – man könnte auch sagen, das Mew wurde durch einen Glitch im System gefunden, statt über wilde Gerüchte. Die Karten zu ziehen, ist trotzdem höchst unwahrscheinlich. Erste errechnete Pull-Raten liegen bei 1 zu 2.000.

Zusätzlich zu den „30 Jahre“-Karten gibt es von Mew bereits eine reguläre Holo-Karte und eine Black-Star-Promo-Karte mit alternativer Illustration. Das neue Set ist seit dem 16. September erhältlich und auf eBay werden bereits hohe Preise dafür aufgerufen. Einige der neuen Mew-Karten wurden bereits für 3.000 Euro aufwärts verkauft. Im offiziellen Amazon-Store* könnt ihr euch für den Kauf der neuen Produkte anmelden und sie mit etwas Glück zum Normalpreis erhalten.

Die drei Mew:

via PokéBeach, PokéZentrum, GoNintendo, Bildmaterial: The Pokémon Company