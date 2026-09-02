Fans feiern das neue „Suikoden“ für ein „göttliches Update“ einen Monat später erneut

Konami hat Suikoden: Star Leap seit jeher als vollwertiges, neues Suikoden platziert. Doch daran gab es von Fans einige Zweifel, die vor allem von den Plattformen (Mobile und PC) sowie dem Free-to-Play-Modell herrührten. Die Zweifel verflogen kürzlich mit dem Launch des Spiels in Japan – wir berichteten über das umfangreiche Lob der Fans in Japan. Einige entschuldigten sich gar für ihre vorab angebrachten Zweifel.

Inzwischen ist ein Monat ins Land gezogen und jetzt werden die Suikoden-Entwickler in Japan für ein „göttliches Update“ gefeiert. Ein Beitrag bei Twitter beschreibt zahlreiche neue Features und Verbesserungen, dazu zählen Überarbeitungen an UI-Elementen und Balancing, Item-Drops und dem Kampf. Neue Inhalte gibt es ebenfalls. Geplant sind zudem Optimierungen der Gacha-Systeme und der Technik – das Spiel soll für Geräte mit weniger RAM angepasst werden.

Die Fans zeigen sich einmal mehr überrascht: „Man sieht kaum ein Entwicklerteam, das so schnell auf die Beschwerden der Spieler reagiert“, so ein Nutzer. „Alles, was ich mir als Änderung erhofft hatte, wurde behoben. Vielen Dank!“ Ein anderer Nutzer merkte an, dass es bei anderen Spielen in der Regel Jahre dauert, bis so viele Probleme durch schrittweise Updates behoben werden, weshalb dieser rasante Update-Zeitplan ihn verblüffe.

Nach wie vor ist Suikoden: Star Leap allerdings nur in Japan erhältlich. Der Plan sieht vor, dass das Spiel in naher Zukunft auch weltweit für Mobilgeräte erscheint, ebenso wie für PC-Steam. Konkreter wurde Konami noch nicht, doch morgen steht Konami Press Start auf dem Plan. Suikoden ist zwar nicht als Teil der Show angekündigt, aber vielleicht gibt es ja eine Überraschung.

via Automaton Media, Bildmaterial: Suikoden STAR LEAP, Konami, Mythril