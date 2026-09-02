Steins;Gate Re:Boot legt nach den Feiertagen in Japan einen gemächlichen Start hin

Die aktuellen japanischen Verkaufscharts der Woche vom 17. August bis zum 23. August 2026 liegen vor. Nach den Feiertagswochen geht es erstmal gemächlich weiter. Steins;Gate Re:Boot ist der beste Neueinsteiger.

Das Reboot der berühmten Science-Visual-Novel überarbeitet Grafik, Charaktere und Benutzeroberfläche komplett und erweitert die Story um ein neues Szenario. Auch ein neues Ending gibt es.

Steins;Gate Re:Boot erreicht mit seinen Handelsversionen für Switch 2 (7.613) sowie PS5 (4.002) und Switch (3.538) etwa 15.000 verkaufte Einheiten im Handel. Die Neuauflage liegt damit im Mittelfeld bisheriger Steins;Gate-Spiele und -Versionen.

Steins;Gate Elite (PS4, Switch, PS Vita) schaffte 2018 kumuliert etwa 33.000 Einheiten in der ersten Woche. Steins;Gate Zero launchte 2015 (PS Vita, PS4, PS3) mit über 70.000 Einheiten. Der Erstling (PS3, PSP) einst sogar mit fast 90.000 Einheiten. Jeweils gilt zu beachten, dass der digitale Anteil an den Verkäufen damals wohl größer war.

Die Top 10:

[NSW] Rhythm Heaven Groove (Nintendo, 07/02/26) – 37.402 (911.241) [SW2] Splatoon Raiders (Nintendo, 07/23/26) – 13.224 (626.371) [NSW] Tomodachi Life: Living the Dream (04/16/26) – 12.558 (1.574.773) [SW2] STEINS;GATE RE:BOOT (MAGES., 08/20/26) – 7.613 (New) [PS5] STEINS;GATE RE:BOOT (MAGES., 08/20/26) – 4.002 (New) [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) – 3.953 (4.265.941) [NSW] Powerful Pro Baseball 2026-2027 (Konami, 06/11/26) – 3.718 (205.769) [NS2] Pokemon Pokopia (The Pokemon Company, 03/05/26) – 3.701 (1.115.493) [NSW] STEINS;GATE RE:BOOT (MAGES., 08/20/26) – 3.538 (New) [SW2] Starsand Island (Game Source, 08/20/26) – 3.415 (New)

Die Hardware-Zahlen:

Switch 2 – 20.734 (6.218.927)

PS5 Digital – 5.866 (1.408.296)

Switch Lite – 3.543 (7.016,410)

Switch OLED – 1.973 (9.622.727)

Switch – 595 (20.307.697)

PS5 Pro – 418 (368.655)

PlayStation 5 – 113 (5.919.710)

Xbox Series X – 59 (328.411)

Xbox Series S – 47 (342.943)

Xbox X Digital – 28 (33.265)

via Gematsu, Bildmaterial: Steins;Gate RE:BOOT, Spike Chunsoft, MAGES