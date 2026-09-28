Es ist wieder so weit: Neue Pokémon-Karten kommen ins Happy Meal bei McDonald’s

Es ist mal wieder soweit: Pokémon und McDonald’s machen offenbar erneut gemeinsame Sache. Wie PokéBeach berichtet, soll in den USA noch in diesem Jahr eine neue Happy-Meal-Aktion zum 30. Jubiläum von Pokémon rund um das Pokémon-Sammelkartenspiel starten.

Demnach läuft die Aktion dort vom 5. November bis zum 9. Dezember 2026. Auch weitere Länder sollen folgen, wobei sich die jeweiligen Aktionszeiträume unterscheiden können. Eine Teilnahme von Filialen in Deutschland ist bisher nicht bestätigt, aber relativ wahrscheinlich. Dazu unten mehr.

Vier Karten und ein Pokémon-Spielzeug

Wie bei früheren Aktionen soll jedes Happy Meal einen kleinen Booster mit vier Pokémon-Karten enthalten. Darin stecken eine Holo-Karte und drei reguläre Karten. Insgesamt soll es 15 verschiedene Karten geben, darunter sechs mit dem bekannten Konfetti-Holo-Muster.

Welche Pokémon darauf zu sehen sein werden, ist bislang noch nicht bekannt. Bei vergangenen McDonald’s-Aktionen handelte es sich üblicherweise um Neuauflagen bereits existierender Karten.

Zusätzlich sollen KundInnen zwischen einem Pokémon-Spielzeug und einem „Pokémon Essential Handbook“ wählen können. Bei dem Spielzeug könnte es sich laut PokéBeach um einen Kartenaufsteller handeln – bestätigt ist das allerdings noch nicht.

Und Deutschland?

Eine offizielle Ankündigung steht derzeit noch aus, entsprechend sind auch die deutschen Pläne nicht bekannt. In der Vergangenheit schafften es vergleichbare Pokémon-Aktionen jedoch ebenfalls zu McDonald’s Deutschland, teilweise etwas später.

Aktuell laufen hierzulande noch eine andere Happy-Meal-Aktionen bis Ende Oktober. Rein zeitlich wäre im November also durchaus Platz für Pokémon – ob die Aktion tatsächlich nach Deutschland kommt, bleibt vorerst abzuwarten.

Spannend dürfte außerdem werden, ob vielleicht die im vergangenen Jahr bei McDonald’s Japan veröffentlichte Pikachu-Promokarte mit exklusivem Artwork eine Rolle spielt. PokéBeach hält eine englische Veröffentlichung zwar für möglich, betont aber, dass es dafür bislang keinerlei Bestätigung gibt. Die damalige Veröffentlichung hatte in Japan für einen enormen Ansturm gesorgt.

PokéBeach weist zudem ausdrücklich darauf hin, dass es sich noch um vorläufige Informationen handelt, die sich bis zur offiziellen Enthüllung ändern können. Nicht vorläufig und ganz offiziell: Auf der Amazon-Storeseite* zum Pokémon-Sammelkartenspiel findet ihr jetzt alle verfügbaren Produkte zur neuen Erweiterung „30 Jahre“, die nicht nur dank seltener Mew-Karten mal wieder sehr beliebt ist.

via PokéBeach, Bildmaterial: McDonald’s, The Pokémon Company