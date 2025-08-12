Verschwendung und illegaler Markt: Pokémon-Aktion bei McDonald’s in Japan wird abgebrochen

Erst neulich haben wir über die neue „Happy Meal“-Aktion mit Pokémon von McDonald’s Japan berichtet – jetzt ist sie schon wieder Geschichte. Geplant war ein Zeitraum von drei Tagen, beginnend am 11. August, doch nach nur einem Tag zog McDonald’s den Stecker.

Pikachu-Karte treibt Wahnsinn an

Schuld ist Pikachu. Die beiliegende Karte mit speziellem McDonald’s-Stempel wurde innerhalb weniger Stunden zum Sammler-Hit und tauchte auf Auktionsplattformen zu hohen Preisen auf. Das führte dazu, dass am ersten Aktionstag landesweit Massen zu den Filialen pilgerten. In der Vergangenheit wurden Karten meist einfach neu aufgelegt, um einen enormen Ansturm zu vermeiden. Diesmal ist es aber anders.

Vom Hype zur Verschwendung

Berichten zufolge kauften manche Fans für Tausende von Yen Happy Meals, nahmen nur die Karte heraus – und ließen das Essen einfach unberührt auf der Straße liegen. Dazu kamen noch Meldungen über ganze Kartonboxen mit Promo-Karten, die angeblich von McDonald’s-Mitarbeitern illegal verkauft wurden.

McDonald’s und Pokémon-Promos sind in Japan nichts Neues – und nicht zum ersten Mal sorgt eine seltene Pikachu-Karte für Chaos. Aber auch andere Franchises waren schon betroffen. So wurde im März 2024 eine Kirby-Promo ebenfalls vorzeitig beendet.

Das Ende vom Lied. Die Pokémon-Aktion ist vorläufig beendet und wer auf die Karte gehofft hat, muss wohl den Sammlermarkt im Blick behalten … oder auf die nächste große Promo warten. Könnt ihr den Hype um solche Karten verstehen, oder ist das einfach nur noch übertrieben? Schreibt uns eure Meinung dazu ins Forum!

via VGC, Bildmaterial: …