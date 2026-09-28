40 vs. 400 Euro: Ubisoft schießt mit Rayman gegen Grand Theft Auto 6

Dass ausgerechnet Rayman (und damit Ubisoft) einmal öffentlich gegen GTA 6 austeilt, hatten vermutlich die wenigsten auf ihrer Bingo-Karte. Doch genau das ist jetzt passiert: Der offizielle Rayman-Account nutzt die Diskussionen um die teure Vice City Collection von Grand Theft Auto 6 für einen ziemlich direkten Seitenhieb.

Der Hintergrund: Die Sammleredition zu GTA 6 kostet stolze 399,99 Euro, enthält verschiedene Merchandise-Artikel – aber keine Kopie des eigentlichen Spiels. Weder physisch noch digital.

40 gegen 400 Euro

Beim offiziellen Rayman-Account ließ man sich diese Vorlage nicht entgehen. „Vielleicht haben wir ja keine ‚Glade of Dreams‘-Collection“, beginnt der entsprechende Beitrag (unten seht ihr einen Screenshot) und stellt anschließend die eigene Launch Edition von Rayman Legends Retold (hier bei Amazon* vorbestellen) gegenüber.

Die kostet lediglich 39,99 Euro und enthält eine Karte der „Lichtung der Träume“, drei Lithografien sowie einen exklusiven Schuber. Vor allem gibt es aber etwas, das bei der 400-Euro-Sammlung zu GTA 6 fehlt: das eigentliche Spiel. „… und SOWOHL Rayman Legends Retold als auch Rayman Origins: Enhanced Edition“, stichelt Ubisoft.

Natürlich eine Anspielung darauf, dass GTA 6 in der 400 Euro teuren Sammlerbox nicht enthalten ist. Rayman hingegen gibt’s zumindest einmal je nach Plattform sogar physisch, nämlich mit der PS5-Version. Auf Xbox wird Legends Retold allerdings ausschließlich digital angeboten. Die Game Key Card für Switch 2 ist der (für Sammler unbeliebte) Zwischenweg.

Der Seitenhieb kam durchaus an: Laut The Gamer sammelte der Beitrag innerhalb kurzer Zeit mehr als eine halbe Million Aufrufe, inzwischen sogar fast schon 900.000 Aufrufe.

Dass ausgerechnet ein Ubisoft-Spiel hier mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis gegen GTA 6 stichelt, besitzt angesichts der eigenen Monetarisierungsdebatten rund um Reihen wie Assassin’s Creed natürlich eine gewisse Ironie. Bei Rayman scheint man die Gelegenheit jedenfalls gerne genutzt zu haben.

Rayman Legends Retold erscheint jetzt nach der Verschiebung am 3. Dezember für PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2 und PC über Steam, den Epic Games Store und den Ubisoft Store. Grand Theft Auto VI erscheint hingegen am 19. November für PlayStation 5 und Xbox Series.

Der Tweet:

via The Gamer, Bildmaterial: Rayman Legends Retold, Ubisoft