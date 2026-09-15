Dorothy könnte auf Pinocchio folgen: Der „Lies of P“-Nachfolger könnte durchgesickert sein

Dass Lies of P einen Nachfolger bekommt, ist schon länger bekannt. Wohin die Reise führen könnte, deutete das Soulslike sogar selbst ziemlich unverhohlen an. Jetzt könnte ausgerechnet ein neuer Markeneintrag von Neowiz den nächsten entscheidenden Hinweis liefern.

Wie Fans entdeckt haben, hat Neowiz beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) die Marke „Wonders of O“ angemeldet. Eingestuft wird sie unter anderem im Bereich Videospielsoftware – und entsprechend wird bereits fleißig darüber spekuliert, ob wir hier den Namen oder zumindest einen Hinweis auf den „Lies of P“-Nachfolger vor uns haben.

Von Pinocchio geht es zum Zauberer von Oz?

Das „O“ wird von vielen Fans wenig überraschend als Oz interpretiert. Das würde perfekt zu einem bereits im ersten Lies of P gelegten Hinweis passen.

Spoiler zu Lies of P: Gegen Ende des Spiels spricht der Alchemist Paracelsus davon, nach Krat zurückzukehren und eine weitere Person namens Dorothy zu finden. Anschließend ist eine Person auf einem Dach zu sehen, die dreimal ihre Absätze zusammenschlägt – eine kaum zu übersehende Anspielung auf Der Zauberer von Oz.

Nachdem Lies of P die Geschichte von Pinocchio als düsteres Soulslike neu interpretierte, könnte Neowiz beim Nachfolger also eine weitere bekannte Literaturvorlage aufgreifen. Offiziell bestätigt ist bislang allerdings weder, dass „Wonders of O“ tatsächlich der Titel des nächsten Spiels ist, noch dass sich der Nachfolger um Oz drehen wird.

Erfolgreich genug für eine Fortsetzung ist Lies of P allemal. Das ursprünglich 2023 veröffentlichte Soulslike hat sich weltweit mehr als vier Millionen Mal verkauft. Im vergangenen Monat folgte außerdem eine Version für Nintendo Switch 2.

via VGC, Bildmaterial: Lies of P, Neowiz, Round8 Studio