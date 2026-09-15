In Japan lehrt Onimusha seinen Verfolgern Dawnwalker und Orbitals das Fürchten

Die aktuellen japanischen Verkaufscharts stehen wohl einmal mehr für den unterschiedlichen Geschmack westlicher und japanischer Gamer – bei aller Globalisierung. Wir berichten bereits über die deutschen Charts der gegenständlichen Woche.

Hierzulande hatte Onimusha das Nachsehen gegen Orbitals und The Blood of Dawnwalker. In Japan zeigt die Verkaufswoche vom 31. August bis zum 6. September 2026 jedoch ein ganz anderes Bild – und zwar deutlichst.

Onimusha: Way of the Sword steht hier mit 76.530 verkauften Einheiten für PS5 an der Spitze. Dazu kommen 19.499 weitere verkaufte Einheiten für Switch 2 (Rang 3) – allein die Verkäufe auf der Switch 2 hätten genügt, um The Blood of Dawnwalker und Orbitals zusammen in Schach zu halten. Spannend, oder?

Noch ein Blick auf Onimusha im Serienvergleich, der schwierig ist, weil die Reihe zuletzt auf PS2 bedient wurde und die Zeiten heute natürlich ganz andere sind. Der letzte Teil „Dawn of Dreams“ verkaufte sich 188.908 Mal im japanischen Handel in seiner Launchwoche.

„Way of the Sword“ dürfte es gemeinsam mit den digitalen Verkäufen in etwa auch auf diesen Wert bringen. Die Famitsu-Charts bilden wie immer nur physische Verkäufe ab. Für eine 20 Jahre ruhende Reihe dürften die japanischen Verkaufszahlen jedenfalls als ganz gut gelten. Übrigens: Die Launchweek-Sales von Pragmata für PS5 lagen bei 36.740 Einheiten.

Die Top 10:

[PS5] Onimusha: Way of the Sword (Capcom, 09/04/26) – 76.530 (New) [NSW] Rhythm Heaven Groove (Nintendo, 07/02/26) – 29.360 (975.289) [SW2] Onimusha: Way of the Sword (Capcom, 09/04/26) – 19.499 (New) [SW2] Splatoon Raiders (Nintendo, 07/23/26) – 10.267 (648.529) [NSW] Tomodachi Life: Living the Dream (Nintendo, 04/16/26) – 9.880 (1.595.536) [SW2] Elden Ring Tarnished Edition (FromSoftware, 08/28/26) – 6.559 (34.163) [PS5] The Blood of Dawnwalker (Bandai Namco, 09/03/26) – 4.618 (New) [SW2] Mario Kart World (Nintendo, 06/05/25) – 4.259 (3.028.216) [SW2] Orbitals (Kepler Interactive, 09/03/26) – 3.949 (New) [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) – 3.754 (4.274.163)

Die Hardware-Charts:

Switch 2 – 24.281 (6.265.473)

PS5 Digital – 7.054 (1.422.319)

Switch Lite – 6.566 (7.027.977)

Switch (OLED) – 3.890 (9.629.810)

Switch – 1.135 (20.309.485)

PS5 Pro – 604 (369.536)

PlayStation 5 – 102 (5.919.917)

Xbox X Digital – 57 (33.398)

Xbox Series X – 48 (328.654)

Xbox Series S – 22 (342.992)

via Gematsu, Bildmaterial: Onimusha: Way of the Sword, Capcom