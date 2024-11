Große Pläne der „Lies of P“-Macher: DLC, Fortsetzung und ein brandneues Horrorspiel

Die Macher von Lies of P, Round8 Studio und Publisher Neowiz, haben spannende Pläne für die Zukunft. Der erste DLC zum Pinocchio-inspirierten Soulslike erscheint im ersten Quartal 2025 und bringt neue Inhalte für das gefeierte Spiel. Gleichzeitig arbeitet das Studio an einem völlig neuen Projekt: einem Sci-Fi-Survival-Horrorspiel.

Laut Neowiz wird das neue Horrorspiel mit der Unreal Engine 5 entwickelt und ist für PCs sowie Konsolen geplant. Details zum Projekt bleiben rar, das Statement der Macher ist kurz und knapp: „Es ist noch zu früh, um den Fortschritt des Projekts offenzulegen, aber es ist eines der PC- und Konsolenspiele, die Round8 Studio vorbereitet.“

Parallel dazu bestätigte Neowiz, dass auch eine Fortsetzung zu Lies of P in Arbeit ist. Das ursprüngliche Spiel, das im September 2023 für PS4, PS5, Xbox-Konsolen und PCs erschienen ist, war ein großer Erfolg und verkaufte sich bereits im ersten Monat über eine Million Mal.

Bereits im Sommer gab es Hinweise auf neue Projekte, als Round8 Studio nach Entwicklern mit Erfahrung in Open-World-Design suchte. Dies schürte Spekulationen über ein offenes Spieldesign für die „Lies of P“-Fortsetzung. Doch die Ankündigung des Sci-Fi-Horrors deutet jetzt darauf hin, dass das Team mehrere Projekte gleichzeitig verfolgt.

Zum kommenden DLC erklärte Regisseur Jiwan Choi schon vor Monaten: „Für den DLC von Lies of P und die Fortsetzung wollen wir das, was wir gut gemacht haben, weiter verbessern und uns in den Bereichen steigern, wo wir noch Luft nach oben haben. Das mag einfach klingen, aber es ist alles andere als leicht.“

via VGC, The Gamer, Bildmaterial: Lies of P, Neowiz, Round8 Studio