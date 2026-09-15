So wie damals: Square Enix schließt Spin-offs nach Final Fantasy VII Revelation nicht aus

Nicht nur Naoki Hamaguchi tourte zuletzt durch die Welt, um Interviews zu Final Fantasy VII Revelation zu geben. Mit dabei war hier und da auch Yoshinori Kitase. Das ist besonders spannend, weil Kitase schon beim Original eine tragende Rolle übernahm.

Fragen nach „noch mehr Final Fantasy VII“ sieht Kitase deshalb aus einer ganz anderen Perspektive. Hamaguchi hatte schon zuvor keine DLC ausgeschlossen und mit der Enthüllung des Termins von „Revelation“ vor einigen Tagen wurden tatsächlich auch schon zwei Post-Launch-DLC angekündigt.

Gibt’s noch mehr? Vielleicht sogar ein weiteres Spin-off? Kitase machte im Interview mit GamerBraves deutlich, dass man jetzt erst einmal alles in das Finale der Remake-Trilogie investieren würde. „Was die Remake-Reihe dieses Titels angeht, wollten wir wirklich das Gefühl vermitteln – und wir haben wirklich so viel Arbeit hineingesteckt –, dass wir alles getan haben, was in unserer Macht stand, um diesem Titel die bestmögliche Qualität zu verleihen“, so Kitase.

Doch er erinnerte sich dabei auch an das Original. „Als wir das ursprüngliche Final Fantasy VII entwickelten, dachten wir wirklich: ‚Okay, jetzt sind wir fertig. Wir können weitermachen.'“ Aber das war bekanntlich nicht so – es folgte eine ganze Reihe von Spin-offs und ein Film, die heute als die „Compilation“ zu Final Fantasy VII gelten.

Kitase erinnert sich

„Die Charaktere waren so beliebt und so nachhaltig, dass es wirklich … die Reaktion der Fans auf diese Charaktere war es, die auch die Spin-offs wie Advent Children und Crisis Core hervorgebracht hat“, erinnert Kitase. Mit Blick auf Revelation und die Zeit danach will Kitase deshalb nichts ausschließen.