Disgaea-Studio berichtet von „Gesprächen mit Sony“ zum kontroversen Disc-Aus

Vor einigen Tagen gab es Berichte darüber, Sony würde angeblich Meinungen zum angekündigten Disc-Aus bei Partnerstudios sammeln. Belege dazu gibt es nicht, es ist nicht mehr als ein Gerücht – bisher.

Denn wenn nicht schon diese Gerüchte bei Fans des Haptischen wieder das ein oder andere Fünkchen Hoffnung wecken, dann vielleicht ein Bericht von Kotaku. Dort stand Kenzo Saruhashi für ein Gespräch bereit. Der Präsident von Nippon Ichi Software wollte dabei eigentlich vor allem über das eigene Geschäft sprechen, doch zwischen den Zeilen bestätigt Saruhashi wahrscheinlich unbeabsichtigt die eingangs erwähnten Gerüchte.