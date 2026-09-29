Disgaea-Studio berichtet von „Gesprächen mit Sony“ zum kontroversen Disc-Aus

Vor einigen Tagen gab es Berichte darüber, Sony würde angeblich Meinungen zum angekündigten Disc-Aus bei Partnerstudios sammeln. Belege dazu gibt es nicht, es ist nicht mehr als ein Gerücht – bisher.
Denn wenn nicht schon diese Gerüchte bei Fans des Haptischen wieder das ein oder andere Fünkchen Hoffnung wecken, dann vielleicht ein Bericht von Kotaku. Dort stand Kenzo Saruhashi für ein Gespräch bereit. Der Präsident von Nippon Ichi Software wollte dabei eigentlich vor allem über das eigene Geschäft sprechen, doch zwischen den Zeilen bestätigt Saruhashi wahrscheinlich unbeabsichtigt die eingangs erwähnten Gerüchte.
„Nach unseren bisherigen Gesprächen mit Sony“, so Saruhashi gegenüber Kotaku, via GamesRadar, „habe ich den Eindruck, dass sie viel Feedback von Kunden erhalten. Auch wenn dies vielleicht ein Ziel ist, auf das wir zusteuern, ist es möglich, dass sich die Diskussion in Zukunft noch ändern wird. Wir müssen also abwarten, was passiert und wie sich die Sache entwickelt.“
Die Gesprächskanäle sind also scheinbar offen, auch wenn wir nicht wissen, ob es sich hier um die „umfrageartig“ gesammelten Meinungen handelt, von denen die Gerüchte sprechen.
NISA will gern weiter physisch produzieren
Nippon Ichi ist bekannt für schöne Sammlereditionen zu nach wie vor nischigen Videospielen. Wir kennen keine Zahlen, aber lehnen uns wohl nicht zu weit aus dem Fenster, wenn wir sagen, ein nicht unerheblicher Teil der Fans von Nippon-Ichi-Spielen mag physische Editionen.
Saruhashi bestätigt das: „Ich für meinen Teil weiß, dass ein großer Teil unseres Geschäftsmodells, insbesondere bei NISA, in der Produktion unserer physischen limitierten Auflagen besteht und das ist ein wichtiger Teil unseres Geschäfts. Wir beabsichtigen unsererseits, diese physischen Auflagen weiterhin zu produzieren und die außergewöhnliche Qualität zu liefern, die unsere Kunden von uns erwarten.“ In die Game-Key-Card-Falle ist NIS America allerdings leider auch getreten, insofern hat man auch inhouse erstmal genug Arbeit.
Bildmaterial: Disgaea 7: Vows of the Virtueless, NIS America, Nippon Ichi Software
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