Diese neue Horror-Life-Sim fühlt sich ein bisschen wie ein verstörendes Zelda an

Gemütlich die eigene Farm bewirtschaften, Beziehungen aufbauen und nebenbei gegen albtraumhafte Kreaturen kämpfen – Neverway versucht sich an einer ziemlich ungewöhnlichen Mischung.

Eine Prolog-Demo ist derzeit kostenlos auf Steam erhältlich und die Eindrücke fallen durchaus vielversprechend aus. Neverway wurde ursprünglich während einer Nintendo Indie World im August des vergangenen Jahres präsentiert.

GameRant hat etwa eine Stunde mit dem Prolog verbracht und zeigt sich insbesondere von der ungewöhnlichen Atmosphäre angetan. Das Magazin bezeichnet Neverway als eines der seltsamsten Indie-Spiele, die der Autor bislang gespielt habe – ausdrücklich positiv gemeint.

Zelda trifft Life-Sim und psychologischen Horror

Neverway stammt von Coldblood Inc. und erzählt die Geschichte von Fiona. Sie kündigt ihren ungeliebten Job und zieht auf eine abgelegene Insel, um dort auf einer Farm neu anzufangen. Das geht allerdings gehörig schief: Fiona wird zur unsterblichen Botin eines toten Gottes und eine albtraumhafte Realität namens Neverway beginnt, in ihre Welt einzudringen.

Trotz dieser wenig gemütlichen Ausgangslage stecken zahlreiche klassische Life-Sim-Elemente im Spiel. Ihr könnt anbauen, angeln, kochen, Gegenstände herstellen und euer Zuhause dekorieren. Mehr als 20 Figuren sollen euch begegnen, zwölf davon stehen als mögliche Romanzen zur Verfügung.

Beim Kampfsystem zieht GameRant hingegen Vergleiche mit klassischen „The Legend of Zelda“-Spielen. Fiona kann ausweichen, Gegner direkt attackieren und besitzt sogar einen ganz unverblümt „Hookshot“ genannten Enterhaken, mit dem sie Abgründe überwinden oder Feinde heranziehen kann.

Gerade die Kombination dieser eigentlich ziemlich unterschiedlichen Elemente habe im Prolog überraschend gut funktioniert. GameRant hebt außerdem das Sounddesign, die bewusst verstörende Musik und die Mischung aus gemütlicher und gleichzeitig unangenehmer Atmosphäre hervor.

Neverway soll 2027 für Nintendo Switch und PCs via Steam erscheinen. Einen konkreten Termin gibt es noch nicht. Deutsche Texte sind bislang leider ebenfalls nicht vorgesehen. Wer selbst herausfinden möchte, wie gut Zelda, Life-Sim und psychologischer Horror zusammenpassen, kann die Prolog-Demo bereits ausprobieren.

via GameRant, Bildmaterial: Neverway, Outersloth, Coldblood Inc.