77.777 Yen teuer: Japan treibt es zu Final Fantasy VII Revelation (natürlich) auf die Spitze

Gestern hat uns Square Enix im Anschluss an die ausführliche Präsentation bei der State of Play auch verschiedene physische und digitale Editionen zu Final Fantasy VII Revelation vorgestellt.

Das Highlight – zumindest laut Preisschild – war dabei die Collector’s Edition für 389,99 Euro. Sie beinhaltet unter anderem eine große Statue mit Cloud, Zack und Sephiroth. Wenig überraschend: In Japan legt man (wie immer) noch eins drauf.

Square Enix enthüllte exklusiv für den japanischen Markt eine physische „Complete Edition“ zur gesamten Remake-Trilogie. Sie wird in limitierter Zahl online im Square Enix e-Store verkauft und kostet passenderweise 77.777 Yen, also etwa 430 Euro. Damit ist sie gar nicht so viel teurer als unsere Collector’s Edition.

Allerdings bietet diese Edition nicht nur Final Fantasy VII Revelation, sondern auch Remake und Rebirth in physischen Editionen, entweder für PS5 oder für Switch 2. Neben der Statue, die auch wir in der Collector’s Edition haben, gibt es darüber hinaus drei Steelbooks und vor allem wunderhübsche Acrylständer, in denen Fans die Steelbooks und Dummy-Discs ausstellen können.

Dazu gibt es einen Soundtrack auf Disc, ein Artbook, eine schicke Umverpackung, einen Schlüsselanhänger von Polygon-Cloud und natürlich etliche DLC-Boni bis hin zu den beiden Story-DLCs von Final Fantasy VII Revelation.

Für den Westen hat Square Enix übrigens auch eine „Complete Edition“ parat. Die „Trilogy Edition“ bietet ebenfalls alle drei Spiele, allerdings nur digital. Dafür ist sie mit 94,99 Euro ziemlich günstig. Das ist ein Aufpreis von nur 15 Euro für Remake und Rebirth.

Die „77.777 Yen Edition“

Bildmaterial: Square Enix