Allein „Ocarina of Time“ sorgte für mehr Views als die ganze State of Play oder die ONL

Bei der Aufmerksamkeit kann The Legend of Zelda: Ocarina of Time schon einmal ordentlich punkten. Wie im Game Business Podcast anhand aktueller Zahlen von LevelUp aufgezeigt wird, gehört das Remake zu den mit Abstand meistbeachteten Ankündigungen des Jahres. In einer ganz anderen Liga spielt derzeit eigentlich nur GTA 6.
Bereits während der Zelda Direct zeigte sich das enorme Interesse. Die Präsentation erreichte laut LevelUp in der Spitze 2,1 Millionen ZuschauerInnen gleichzeitig. Zum Vergleich: Die jüngste PlayStation State of Play kam auf eine Million, die Gamescom Opening Night Live auf zwei Millionen.
Die Mario-Kart-World-Direct erreichte im April 2025 rund 930.000 ZuschauerInnen. GTA 6 bleibt mit 4,1 Millionen bei seiner Präsentation allerdings deutlich vorn.
55 Millionen Aufrufe in weniger als einem Tag
Noch eindrucksvoller fallen die Trailerzahlen aus. In weniger als 24 Stunden wurde der neue Ocarina-of-Time-Trailer 55 Millionen Mal angesehen. Der Extended Look zu GTA 6 kam im gleichen Zeitraum auf 80 Millionen Aufrufe.
Andere große Spiele liegen deutlich dahinter: Der Gameplay-Überblick zu Mario Kart World erreichte im vergleichbaren Zeitraum rund fünf Millionen Aufrufe, während der Trailer mit dem Veröffentlichungsdatum von Final Fantasy VII: Revelation auf 3,7 Millionen kam.
Damit bestätigen die Zahlen den Eindruck aus den sozialen Netzwerken. Laut Game Business konnte außer GTA 6 kein anderes Spiel in diesem Jahr vergleichbar viele Trailer-Aufrufe und mediale Aufmerksamkeit wie Ocarina of Time erzeugen.
Ob sich diese Aufmerksamkeit später auch vollständig in Verkäufe übersetzen lässt, bleibt abzuwarten. Ocarina of Time ist schließlich deutlich linearer und strukturierter als Breath of the Wild oder Tears of the Kingdom. Frühere klassische Zelda-Veröffentlichungen wie Skyward Sword HD, Link’s Awakening und Echoes of Wisdom kamen jeweils auf etwa vier bis sechs Millionen verkaufte Exemplare.
Ocarina of Time besitzt allerdings einen deutlich größeren Bekanntheitsgrad – und die bisherigen Zahlen zeigen zumindest, dass das Interesse gewaltig ist. The Legend of Zelda: Ocarina of Time erscheint am 5. November 2026 für Nintendo Switch 2.
via Game Business Podcast, LevelUp, Bildmaterial: Ocarina of Time, Nintendo
2 Kommentare
Wow! Damit hätte ich ehrlich gesagt nicht gerechnet – wobei ich es mir bei Ocarina of Time eigentlich hätte denken müssen. 😄
Ich glaube schon, dass das Remake ziemlich erfolgreich werden dürfte. Ocarina of Time ist für viele bis heute der beliebteste Zelda-Teil überhaupt, und jetzt bekommen viele die Möglichkeit, dieses Spiel noch einmal in einem komplett neuen Gewand zu erleben. Manche werden damit vielleicht ihre eigenen Kindheitserinnerungen wieder aufleben lassen und das Spiel sogar mit ihren Kindern gemeinsam erleben. Und andere, wie ich, bekommen überhaupt erst die Gelegenheit, diesen Zelda-Klassiker richtig nachzuholen.
Von daher überrascht mich das enorme Interesse jetzt eigentlich gar nicht mehr. Die Zahlen sind schon ziemlich beeindruckend und zeigen, wie groß der Name Ocarina of Time auch heute noch ist.
Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es sich bei den Verkaufszahlen am Ende GTA VI geschlagen geben muss – das wäre ja auch keine Schande. 😄 Aber verstecken muss sich Ocarina of Time definitiv nicht. Wenn die Aufmerksamkeit rund um das Remake auch nur einigermaßen in tatsächliche Verkäufe umschlägt, dürfte Nintendo damit einen ziemlich großen Erfolg landen.
Also ich habe ja ziemlich hautnah den Ansturm auf die (teuren) Produkte rund um Zelda in dieser Woche gesehen und vor allem die riesige Resonanz darauf. Ich habe hunderte neue Follower allein durch Zelda (und FOMO) gewonnen und nie Tweets gehabt, die in dieser Fülle häufiger geliked wurden. Als ich las, dass die Zelda Direct doppelt so viele Views hatte wie die State of Play, ja kurz war ich überrascht. Aber dann doch nicht mehr.