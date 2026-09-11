Allein „Ocarina of Time“ sorgte für mehr Views als die ganze State of Play oder die ONL

Bei der Aufmerksamkeit kann The Legend of Zelda: Ocarina of Time schon einmal ordentlich punkten. Wie im Game Business Podcast anhand aktueller Zahlen von LevelUp aufgezeigt wird, gehört das Remake zu den mit Abstand meistbeachteten Ankündigungen des Jahres. In einer ganz anderen Liga spielt derzeit eigentlich nur GTA 6.

Bereits während der Zelda Direct zeigte sich das enorme Interesse. Die Präsentation erreichte laut LevelUp in der Spitze 2,1 Millionen ZuschauerInnen gleichzeitig. Zum Vergleich: Die jüngste PlayStation State of Play kam auf eine Million, die Gamescom Opening Night Live auf zwei Millionen.

Die Mario-Kart-World-Direct erreichte im April 2025 rund 930.000 ZuschauerInnen. GTA 6 bleibt mit 4,1 Millionen bei seiner Präsentation allerdings deutlich vorn.

55 Millionen Aufrufe in weniger als einem Tag

Noch eindrucksvoller fallen die Trailerzahlen aus. In weniger als 24 Stunden wurde der neue Ocarina-of-Time-Trailer 55 Millionen Mal angesehen. Der Extended Look zu GTA 6 kam im gleichen Zeitraum auf 80 Millionen Aufrufe.

Andere große Spiele liegen deutlich dahinter: Der Gameplay-Überblick zu Mario Kart World erreichte im vergleichbaren Zeitraum rund fünf Millionen Aufrufe, während der Trailer mit dem Veröffentlichungsdatum von Final Fantasy VII: Revelation auf 3,7 Millionen kam.

Damit bestätigen die Zahlen den Eindruck aus den sozialen Netzwerken. Laut Game Business konnte außer GTA 6 kein anderes Spiel in diesem Jahr vergleichbar viele Trailer-Aufrufe und mediale Aufmerksamkeit wie Ocarina of Time erzeugen.

Ob sich diese Aufmerksamkeit später auch vollständig in Verkäufe übersetzen lässt, bleibt abzuwarten. Ocarina of Time ist schließlich deutlich linearer und strukturierter als Breath of the Wild oder Tears of the Kingdom. Frühere klassische Zelda-Veröffentlichungen wie Skyward Sword HD, Link’s Awakening und Echoes of Wisdom kamen jeweils auf etwa vier bis sechs Millionen verkaufte Exemplare.

Ocarina of Time besitzt allerdings einen deutlich größeren Bekanntheitsgrad – und die bisherigen Zahlen zeigen zumindest, dass das Interesse gewaltig ist. The Legend of Zelda: Ocarina of Time erscheint am 5. November 2026 für Nintendo Switch 2.

via Game Business Podcast, LevelUp, Bildmaterial: Ocarina of Time, Nintendo