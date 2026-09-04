Bald dürfen auch Fans ran: Die erste Demo zu Final Fantasy VII Revelation steht vor der Tür

Schon zur Gamescom hatte Naoki Hamaguchi eine spielbare Demo zu Final Fantasy VII Revelation im Gepäck. Allein: Sie war Medienvertretern vorbehalten und wurde nur hinter verschlossenen Türen präsentiert.

Die buchstäblich gar nicht so verschlossene Tür zeigte Hamaguchi auf einem Foto in den sozialen Medien (Twitter) – und machte Fans neidisch. 100 Medienvertreter durften ran. Man prüfe aber Wege, wie auch Fans bald Gelegenheit bekommen könnten, das Spiel selbst zu spielen. Diese Gelegenheit naht jetzt.

Square Enix wird eine öffentlich spielbare Demo zu Final Fantasy VII Revelation bei der Tokyo Game Show 2026 ausstellen. Und da ist der Haken, denn die findet eben … in Japan statt. Details zur Demo gibt es nicht, die Ankündigung verspricht lediglich, dass man „durch einen Teil“ des Spiels spielen könne. Den Title-Screen der Demo (Artikelbild oben) teilte Hamaguchi heute bei Twitter.

Die Messe findet vom 17. bis zum 21. September auf dem Gelände der Mahuhari Messe in China, Japan statt. Das Line-up umfasst darüber hinaus Demos zu Dragon Quest VII Reimagined und Final Fantasy Resonance. Verschmerzbar: Dragon Quest VII Reimagined ist schon erschienen und eine Demo zu Final Fantasy Resonance gibt es seit gestern in den digitalen Stores weltweit.

Ausgestellt werden darüber hinaus unter anderem Dissidia Duellum: Final Fantasy, Dragon Quest Monsters: Die welkende Welt, Kingdom Hearts IV und Final Fantasy XIV: Evercold in unterschiedlicher Form. Dazu gibt es Foto- und „Meet & Greet“-Gelegenheiten. Das gesamte Line-up entnehmt ihr der offiziellen Website.

Final Fantasy VII Revelation erscheint am 8. April 2027 weltweit für Nintendo Switch 2, Xbox und PC-Steam sowie PlayStation 5. Gestern präsentierte Square Enix umfangreiches neues Gameplay bei der State of Play und stellte verschiedene Editionen vor.

Bildmaterial: Final Fantasy VII Revelation, Square Enix