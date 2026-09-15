30 Jahre alte JRPG-Serie bleibt im Gespräch: Handlung für neuen Teil ist in der Schublade

Es gibt seit einiger Zeit schon Gerüchte um eine Rückkehr von Sakura Wars. Anlässlich einer aktuellen Talk-Runde zum 30. Geburtstag der traditionsreichen Serie erklärte Schöpfer Oji Hiroi, dass er eine Fortsetzung persönlich vorantreiben würde, wenn er die Gelegenheit bekäme.

Auf die Frage, ob er Ideen für eine Fortsetzung habe, antwortete Oji Hiroi, er habe eine Handlung für Sakura Wars 6 in der Schublade liegen. „Ich weiß nicht, ob das in der heutigen Welt noch funktionieren würde oder ob ich derjenige wäre, der es umsetzen würde, aber sollte es jemals so weit kommen, werde ich die Aufgabe ordentlich erledigen“, sagte er.

Ein entsprechendes Angebot würde er jedenfalls sofort annehmen. Hiroi erklärte weiterhin, dass ihn die Figuren der Serie selbst beim Abendessen mit seiner Frau nicht loslassen würden. Oji Hiroi scheint noch voller Tatendrang.

Erst im Dezember machte ein Gerücht die Runde, wonach es mit Sakura Wars doch noch weitergehen könnte. Vor einigen Monaten hatte dann, zur Überraschung der Fans, der Twitter-Account zur Serie die Arbeit wieder aufgenommen. Auch der Komponist der Reihe zeigte sich aktiv. Das werteten Fans ebenfalls als Indiz.

Ob es nun über die aktuellen Feierlichkeiten zu Sakura Wars‘ 30. Geburtstag hinausgeht, bei dem es natürlich auch das ein oder andere neue Merchandise gibt, das wird sich zeigen. Fakt ist: Aktuell hält man die Reihe im Gespräch.

via Automaton Media, Dengeki Online, Bildmaterial: Sakura Wars, Sega