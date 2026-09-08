15 Jahre später: Eine fast vergessene Nintendo-Reihe soll tatsächlich zurückkehren

Erinnert ihr euch noch an Nintendogs? Tatsächlich liegt der bislang letzte Serienteil inzwischen 15 Jahre zurück: Nintendogs + Cats erschien 2011 zum Start des Nintendo 3DS. Seitdem ist es erstaunlich ruhig um die einst extrem erfolgreiche Reihe geworden. Ein neuer Leak macht Fans nun allerdings Hoffnung auf ein Comeback.

Die Behauptung stammt vom YouTube-Nutzer Malo932, der zuletzt mit mehreren Nintendo-Vorhersagen richtiglag. Unter anderem sagte er einen neuen klassischen Star-Fox-Titel, das Remake von The Legend of Zelda: Ocarina of Time sowie zwei separate Nintendo Directs voraus, und das alles oft vor dem weit bekannten Leaker NateTheHate. Nun behauptet der vermeintliche Insider, dass ein neues Nintendogs entwickelt wird.

Nintendogs wäre nicht das einzige Comeback

Für Nintendo wäre eine Rückkehr durchaus bemerkenswert. Das ursprüngliche Nintendogs verkaufte sich auf Nintendo DS über seine verschiedenen Versionen hinweg rund 23,96 Millionen Mal. Nintendogs + Cats kam später auf 3,99 Millionen Einheiten – seit 2011 gab es jedoch keinen neuen Ableger mehr.

Damit nicht genug: Laut Malo932 befindet sich außerdem ein komplett neues Super Smash Bros. in Entwicklung. Es soll sich ausdrücklich nicht um eine Portierung oder Neuauflage von Super Smash Bros. Ultimate handeln. Weitere noch unbestätigte Behauptungen des Leakers umfassen ein Pixel-Art-Remake von Super Metroid, ein neues Wario Land und ein neues 3D-Mario für 2027.

Ebenso ein DLC zu Mario Kart World mit Fox McCloud sowie ein weiteres Star-Fox-Adventure werden genannt. Auch von einem komplett neuen 2D-Metroid machte er vor einiger Zeit von sich reden.

Bei all diesen Angaben handelt es sich weiterhin um unbestätigte Gerüchte. Insbesondere gibt es keinen Hinweis darauf, dass Nintendogs oder das vermeintlich neue Smash Bros. bereits bei einer der kommenden Nintendo-Direct-Ausgabe vorgestellt werden. Auch sehr gut möglich, dass die genannten Titel in den kommenden Nintendo Directs eine Rolle spielen könnten.

via VGC, Bildmaterial: Mario + Rabbids Sparks of Hope, Ubisoft