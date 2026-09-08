Auch namhafte Neueinsteiger können Rhythm Paradise Groove in Japan nicht vom Thron stoßen

Nachdem die letzte Woche kurz nach den japanischen Feiertagen rund um Obon noch gemächlich startete, gab es in der vergangenen Verkaufswoche vom 24. bis zum 30. August 2026 jede Menge Neueinsteiger.

Eine spannende Woche mit großen Namen wie Elden Ring, Metal Gear Solid, Final Fantasy, Bomberman und Captain Tsubasa. Und doch konnte kein Spiel die Siegesserie von Rhythm Heaven Groove in Japan unterbrechen. Das liegt wohl vor allem daran, dass es sich hauptsächlich um Portierungen und Remaster dieser großen Serien handelt.

Bester Neueinsteiger war Elden Ring: Tarnished Edition für Switch 2 mit gut 27.600 Einheiten im japanischen Handel. Das reicht nur für den zweiten Platz hinter Rhythm Heaven Groove mit weiteren 34.688 verkauften Einheiten. Für die Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 hätte es auch kumuliert (dann 26.900 Einheiten) nicht für weiter oben gereicht.

Die neue „Switch 2“-Version von Final Fantasy X | X-2 HD Remaster wollten sich trotz Game Key Card immerhin 6.300 Fans ins Regal stellen. Unter den namhaften Neueinsteigern gibt’s mit Captain Tsubasa II: World Fighters auch ein ganz neues Spiel, das mit seiner stärksten Plattform-Variante (Switch) mit 4.300 Einheiten einsteigt.

Die aktuelle Top 20:

[NSW] Rhythm Heaven Groove (Nintendo, 07/02/26) – 34.688 (945.929) [SW2] Elden Ring Tarnished Edition (FromSoftware, 08/28/26) – 27.604 (New) [PS5] Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 (08/27/26) – 12.691 (New) [SW2] Splatoon Raiders (Nintendo, 07/23/26) – 11,891 (638.262) [NSW] Tomodachi Life: Living the Dream (04/16/26) – 10.883 (1.585.656) [SW2] Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 (08/27/26) – 8.624 (New) [SW2] Final Fantasy X | X-2 HD Remaster (08/27/26) – 6.386 (New) [NSW] Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 (08/27/26) – 5.590 (New) [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) – 4.468 (4.270.409) [NSW] Captain Tsubasa II: World Fighters (08/27/26) – 4.384 (New) [NSW] Super Bomberman Collection (Konami, 08/27/26) – 3.870 (New) [NSW] Powerful Pro Baseball 2026-2027 (Konami, 06/11/26) – 3.867 (209.636) [SW2] Super Bomberman Collection (Konami, 08/27/26) – 3.833 (New) [NS2] Pokémon Pokopia (TPC, 03/05/26) – 3.412 (1.118.905) [NSW] It Takes Two (Electronic Arts, 12/08/22) – 3.332 (188.485) [SW2] Brigandine Abyss (Happinet, 08/27/26) – 3.271 (New) [PS5] Neptunia Unlimited (Compile Heart, 08/27/26) – 3.136 (New) [NS2] Mario Kart World (Nintendo, 06/05/25) – 3.111 (3.023.957) [PS5] Captain Tsubasa II: World Fighters (08/27/26) – 2.502 (New) [PS5] Brigandine Abyss (Happinet, 08/27/26) – 2.341 (New)

Die Hardware-Charts:

Switch 2 – 22.265 (6.241.192)

PS5 Digital Edition – 6.969 (1.415.265)

Switch Lite – 5.001 (7.021.411)

Switch (OLED Model) – 3.193 (9.625.920)

Switch – 653 (20.308.350)

PlayStation 5 Pro – 277 (368.932)

Xbox Series X – 195 (328.606)

PlayStation 5 – 105 (5.919.815)

Xbox X Digital – 76 (33.341)

Xbox Series S – 27 (342.970)

via Gematsu, Bildmaterial: Rhythm Paradise Groove, Nintendo