Zenless Zone Zero verliert wichtigen Artist – und sein nächstes Spiel wird völlig anders

Zenless Zone Zero ist nicht zuletzt für seine besonderen Charakterdesigns bekannt, die sich mit ihrer Mischung aus Urban Fantasy, Cyberpunk und Retro-Futurismus häufig deutlich von anderen Spielen des Genres abheben. Für viele Fans dürfte deshalb interessant sein, dass eine der maßgeblichen Personen hinter diesem Stil das Projekt nun verlassen hat.

Lead Artist Atwo_A2 hat den Abschied von miHoYo bekannt gegeben. Atwo war an zahlreichen bekannten Charakterdesigns beteiligt, darunter Lycaon, Ellen Joe, Hoshimi Miyabi, Billy Kid und Banyue. Nach rund sechs Jahren Arbeit an Zenless Zone Zero widmet sich Atwo jetzt einem eigenen Projekt.

Von New Eridu auf den Bauernhof

In einem Blogbeitrag blickt Atwo auf die Entwicklung von Zenless Zone Zero zurück. Zu Beginn habe das Team aus gerade einmal etwas mehr als 20 Personen bestanden. Inzwischen hat das Spiel seinen zweiten Geburtstag gefeiert und sei zu einem, wie Atwo (übersetzt via Automaton Media) es beschreibt, „unglaublich beeindruckenden Produkt“ herangewachsen. Die eigenen Aufgaben bei miHoYo seien mittlerweile vollständig übergeben worden.

Das nächste Projekt könnte kaum unterschiedlicher ausfallen: Atwo arbeitet an einer noch unangekündigten Farming-Sim. Die Idee dafür soll bereits seit fast 20 Jahren im Kopf des Artists schlummern. Schon während der Studienzeit gehörte Harvest Moon zu den persönlichen Favoriten, auch aktuelle Vertreter des Genres werden weiterhin verfolgt.

Bereits vor rund zwei Jahren sprach Atwo demnach mit Zenless Zone Zero-Produzent Li Zhenyu über die Pläne und erhielt Unterstützung und Ratschläge für den Schritt in die Selbstständigkeit. Aktuell werden über Bilibili weitere EntwicklerInnen gesucht, die ebenfalls eine Leidenschaft für Farming-Simulationen mitbringen und beim Aufbau des Projekts helfen möchten.

In Zenless Zone Zero selbst läuft derweil weiterhin Version 3.1, die erneut eine ganze Wagenladung neuer Inhalte nach New Eridu gebracht hat. Gleichzeitig waren wir vor ein paar Wochen auch im HoYoverse Café in Berlin für euch unterwegs. Wie es dort so war, erfahrt ihr in unserem Erfahrungsbericht.

via Automaton Media, Bildmaterial: Zenless Zone Zero, miHoYo