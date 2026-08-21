Das Remake ist gestorben, aber der Prinz lebt für immer: GOG bringt Prince of Persia zurück

Einige Fans freuten sich auf ein Remake des Klassikers Prince of Persia aus den frühen 2000ern. Doch Ubisoft musste den Rotstift ansetzen, und so wurde das Spiel nie veröffentlicht – obwohl es in einem relativ weit fortgeschrittenen Entwicklungsstand gewesen sein soll. Prince of Persia: The Sands of Time wurde 2020 angekündigt und 2023 neu gestartet – doch im Januar 2026 wurde es eingestellt.

GOG bringt eine technisch verbesserte Version

Als Folge davon versprach GOG, dass man die Originalversion des Klassikers schnellstmöglich im Rahmen des „GOG Preservation Program“ anbieten möchte. In einem Beitrag auf Twitter hieß es damals: „Wir geben unser Herzblut, um sicherzustellen, dass das originale Sands of Time nicht nur gut läuft. Wir werden sicherstellen, dass es die beste Version ist, die ihr je gespielt habt.“

Sieben Monate später ist es so weit, denn Prince of Persia: The Sands of Time* ist ab sofort auf GOG erhältlich. Neu ist die Unterstützung aktueller Hardware, Breitbild- und Ultrawide-Auflösungen, eine FPS-Begrenzung und eine Anpassung des Sichtfelds (FOV) an die Bildschirmbreite. Zum Start gibt’s einen heftigen Rabatt: nur 2,99 Euro bezahlt ihr.

Die Aufnahme ins „GOG Preservation Program“ ist besonders wertvoll: GOG wird diese Spiele auch auf zukünftigen PC-Konfigurationen spielbar halten, selbst wenn die ursprünglichen Entwickler ihre Unterstützung einstellen.

In einem Aktionszeitraum bietet GOG außerdem ein Bundle aus den bisher verfügbaren „Prince of Persia“-Games* inklusive The Sands of Time an, auch hier gibt es 73 Prozent Rabatt auf das Gesamtpaket, dem außerdem Warrior Within, The Two Thrones und der Erstling angehören.

Ein Klassiker mit Problemen bei Kamera und Steuerung

Auch wenn die GOG-Version damit die technisch beste Version des Spiels sein dürfte, ist das Spiel dennoch 22 Jahre alt. Kritik gab es bereits damals am repetitiven Kampfsystem, einer nicht idealen Kameraführung mit zum Teil ungenauer Steuerung und sehr simplen Rätseln. Für viele gehört es jedoch nach wie vor zu den besten Action-Adventures der 2000er – und für manch einen Fan gibt es jetzt die Gelegenheit, den Klassiker in der bestmöglichen Version erneut zu erleben.

GOG-Video:

via GamesRadar, Bildmaterial: Prince of Persia: The Sands of Time, Ubisoft, GOG