Fans rätseln, was es mit diesem neuen „Naruto“-Teaser auf sich hat

Es ist ein bisschen ruhiger geworden um die Naruto-Videospiele. Lange Zeit gab es jährlich neue Games rund um „Ultimate Ninja Storm“ – mit Naruto x Boruto: Ultimate Ninja Storm Connections fanden die Gaming-Abenteuer von Naruto-Fans aber schon 2023 ein vorläufiges Ende.

Auch wenn das letzte Spiel nicht das erhoffte Feuerwerk war, hoffen Fans trotzdem, Naruto und Co. auch weiterhin in Games steuern zu können. Eventuell erwarten uns diesbezüglich auf der kommenden Comic-Con in New York im Oktober endlich Neuigkeiten.

Ein Teaser verspricht die Ankündigung eines neuen „Naruto-Projekts“ für die Con am 10. Oktober 2026. Auf der offiziellen Website zählt ein Countdown herunter und verspricht „spannende Updates“ zum Franchise. Doch ob es sich wirklich um ein Videospiel handelt? Das wissen wir nicht. Während The Gamer auf ein Spiel hofft, sieht Polygon einen Anime vorn.

Die Website Anime2you verweist aber darauf, dass sich derzeit gleich mehrere Naruto-Projekte in Entwicklung befinden. So wurde ein Sammelkartenspiel für 2027 angekündigt und Fans warten auf neue Anime-Episoden zum 20. Jubiläum. Auch eine Hollywood-Verfilmung soll in der Mache sein.

Was sich letztlich auch als Hintergrund dieses Teasers erweist, es wird in den kommenden Monaten wohl spannend für Naruto-Fans. Über welche Ankündigung würdest ihr euch am meisten freuen?

Der Teaser:

Bildmaterial: Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 Road to Boruto, Bandai Namco, CyberConnect2