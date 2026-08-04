Warum der Silent-Hill-Producer mit dem Serien-Comeback nicht auf „Nummer sicher“ geht

Fans von Silent Hill haben endlich wieder was zu lachen – in den letzten zwei Jahren feierte Konamis ikonische Horror-Marke ein vorbildliches Comeback. Mit Silent Hill Townfall steckt das nächste vielversprechende Projekt bereits in den Starlöchern.
Auf der japanischen Entwicklerkonferenz CEDEC 2026 hielt Konami nun einen Vortrag mit dem Titel „The Art of Producing Silent Hill“. Neben Anekdoten aus der Entwicklung aktueller Titel, sprach Serienproduzent Motoi Okamoto darüber, wie er es überhaupt geschafft hat, die Fans für den „großen Neustart“ der Reihe zu begeistern.
Okamoto erklärt, dass das Projekt zur Wiederbelebung von Silent Hill aufgrund der langen Pause und früherer Projekteinstellungen zunächst mit einem eher geringen Vertrauensvorschuss seitens der Spieler zu kämpfen hatte. Um dieses Vertrauen zurückzugewinnen, hielt er es für unerlässlich, dass Konami als Unternehmen glaubhaft demonstrierte, es meine es ernst mit der Rückkehr der Marke.
Kein „testing the waters“
Genau aus diesem Grund wollte Okamoto unbedingt vermeiden, was er als „Testing-the-Waters-Remake“ bezeichnet. Sprich: Ein Remake, das lediglich dazu dient, das Interesse auszuloten und anhand der Verkaufszahlen zu entscheiden, ob weiter in eine Marke investiert werden soll. Okamoto schätzte, dass bei einem reinen Remake im besten Fall nur etwa die Hälfte der ursprünglichen Silent-Hill-Spielerschaft zurückgekehrt wäre.
Interessanterweise ist er der Ansicht, dass SpielerInnen sofort spüren, wenn ein Unternehmen nur vorsichtig abtastet. Verhält sich ein Unternehmen abwartend, täten dies auch die SpielerInnen. Umgekehrt glaubt er, dass SpielerInnen positiv reagieren und ein Unternehmen unterstützen, wenn sie merken, dass es es ehrlich meint. Daher entschied sich Okamotos Team nicht nur dazu, drei Spiele auf einmal anzukündigen, sondern holte auch gleichzeitig die interne Genehmigung für diese ein, als man das Budget für das Remake von Silent Hill 2 beantragte.
Im Vorfeld rechnete Okamoto mit Skepsis und Reaktionen wie „Wetten, das ist sowieso nur ein Remake?“ Daher wollte er die Erwartungen der Spielerschaft auf positive Weise durchbrechen – und zwar mit zwei brandneuen Titeln sowie einer Abkehr vom gewohnten Schauplatz der Reihe. Er betont, wie wichtig es war, die Fans emotional anzusprechen, um das Interesse an dem Projekt zu wecken. Wir dürfen gespannt sein, ob „Townfall“ an die Erfolge von Silent Hill 2 Remake und Silent Hill f anknüpfen kann.
Übrigens: Im Rahmen derselben Veranstaltung verriet Okamoto, was er seinem Team empfiehlt, um guten Horror umzusetzen. Die Details lest ihr hier.
via Automaton Media, Bildmaterial: Silent Hill f, Konami, NeoBards Entertainment
3 Kommentare
Bei Silent Hill ist man genau den richtigen Schritt gegangen und obwohl die Spiele nicht mehr intern entwickelt werden, hatte man bisher immer ein glückliches Händchen und hat die extern ausgewählten Studios machen lassen.
Jetzt ist zwar meine Vorfreude auf Townfall etwas gesunken, nachdem glaube ich die GameStar oder PC Games es treffend zusammengefasst haben und den neuen Ableger als "Alien Isolation meets Silent Hill" betitelt haben (worüber wir auch nochmal im Silent Hill Thread diskutiert hatten), aber damit will ich nun nicht die ganze Idee hinter dem Silent Hill Revival, was mit Ascension zwar maximal schlecht gestartet ist und mit Return to Silent Hill schon eine Ober-Gurke hervorgebracht hat, aber insgesamt muss man doch, was die Spiele angeht, das Projekt als äußerst positiv betrachten. Das SH2 Remake war exzellent und SHf war ein großartiger neuer Titel, der vieles anders gemacht hat, ohne am SH2-Fame schnüffeln zu wollen. Und Townfall wird denke ich, selbst, wenn es am Ende nichts für mich sein sollte, sich da ebenfalls einreihen.
Die einzige Gefahr, die aber dieser Ansatz, von dem Motoi Okamoto spricht, mit sich bringt ist etwas, was ich zuletzt schon erwähnt habe: Nämlich, dass man sich zu von Silent Hill entfernen wird. Dass jedes Spiel fortan praktisch eine ganz neue IP sein könnte, die man einfach mit einem prominenten Titel ausstattet. Denn du kannst nur so viele Spiele bringen, die völlig abgekapselt von der titelgebenden Stadt sind, bis es den Leuten langsam auffällt und sie eben keine Lust mehr auf "Psycho Horror in Stadt XYZ in Land XY" haben. Wenn es so etwas wie ein Silent Hill Syndrom geben sollte, muss man langsam anfangen, es in den Spielen mal plausibel zu erklären und auf so etwas einzugehen. Silent Hill f ist halt schon enorm weit weg von Silent Hill an sich. Am Ende muss man aufpassen, dass Konami nicht wie Capcom in das Problem läuft, zwanghaft dem Ort Silent Hill auszuweichen, so, wie Capcom viele Jahre Zombies ignoriert hat. Also wirklich ikonische Trademarks zu fördern, die die Reihe halt ausmachen.
Der Weg ist für Konami ist dennoch weit. Man sollte endlich zusehen, eine anständige remastered Collection zu bringen. Die Klassiker also wieder verfügbar zu machen. Dann wird wohl das nächste große Projekt das Silent Hill 1 Remake von Bloober Team sein. Aber wird es jemals wieder einen neuen Ableger geben, der in Silent Hill spielt? Ich glaube, die größte Hürde hat auch Okamoto vielleicht noch nicht verstanden. Wie würde ein neues Silent Hill ausschauen, welches eben in der titelgebenden Stadt spielen wird? Vielleicht möchte man sich seinen Dämonen auch nicht stellen^^
(Unironisch)
Der Mann scheint "seine potentielle Kundschaft" im Großen & Ganzen Ziemlich gut zu verstehen. 👍
Ich bin zwar nicht so optimistisch wie der gute Herr, wenn es um die Spielerschaft geht (Konami remastered und remaked ja auch andere Reihen wie Metal Gear und das verkauft sich blendend, dabei würde ich ihnen hier nicht andichten, dass sie es wirklich ernst meinen).
Aber zumindest für mich hat er hier gut getroffen. Silent Hill 2 Remake habe ich ignoriert, weil ich keine Remakes von großartigen Klassikern haben will. Neue Spiele sind das, was mich interessiert. Und Silent Hill f? Das war endlich mal wieder ein Silent Hill, was was sagen wollte, was nicht am Rockzipfel von Teil 2 nuckelt. Hatte es Probleme? Definitiv. Aber es war eigenständig genug, dass es das erste Silent Hill seit der Ursprungs-Trilogie (The Room darf vielleicht auch als Gast dabei sein *g*) war, was ich damit vergleichen würde. Und es hat zumindest für 2/3 des Spiels auch die Atmosphäre eingefangen, die ich von einem Silent Hill erwarte.
Gleichzeitig stimmt das, was @Somnium sagt absolut: Es könnte sinnvoll sein, sich wieder auf einen "Kern" zu besinnen. Ansonsten wird die Reihe eine Art Horror-Anthologie. Und dann bekommen wir die Diskussion, was eigentlich die "DNA von Silent Hill sei"