Mit Palworld Online wurde jetzt schon der zweite Mobile-Ableger angekündigt

Mit Palworld Online wurde ein „groß angelegtes“ Multiplayer-Survival-Abenteuer-MMO angekündigt, das derzeit von Garena unter Lizenz von Pocketpair entwickelt wird. Der Titel soll noch 2026 für iOS und Android erscheinen.

Ersten Informationen nach soll es sich dabei um einen separaten Titel handeln – und damit schon um das dritte Palworld-Abenteuer. Denn seit etwa zwei Jahren befindet sich auch Palworld Mobile bei Krafton in Entwicklung.

Pocketpair hat sich wegen der Erfahrung beim Vertrieb von Lizenztiteln für Garena als Publisher entschieden. Der Publisher aus Singapur ist etwa für Titel wie Call of Duty: Mobile und Arena of Valor bekannt.

Dabei möchte man in enger Zusammenarbeit mit Pocketpair die Tiefe, Immersion und Freiheit des PC- und Konsolen-Titels auch auf den kleinen Bildschirm bringen, aber gleichzeitig die Steuerung vereinfachen.

Das neue Palworld-MMO für mobile Geräte soll einen neuen Handlungsrahmen mit originalen Story-Elementen einführen. Der Fokus liegt dabei auf dem Online-Spiel und kooperative Progression mit Gruppen, gemeinsamen Siedlungen sowie PvE- und PvP-Inhalten.

Bildmaterial: Palworld Online, Garena, Pocketpair