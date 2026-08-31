Vor einem Jahr noch ein Sorgenkind – jetzt stürmt Elden Ring auf Switch 2 an die Spitze

Vor rund einem Jahr sah die Sache noch ganz anders aus. Erste spielbare Versionen von Elden Ring: Tarnished Edition für Nintendo Switch 2 hinterließen aufgrund deutlicher Performance-Probleme keinen sonderlich guten Eindruck.

FromSoftware verschob die ursprünglich für 2025 geplante Umsetzung schließlich ins Jahr 2026 – und diese zusätzliche Zeit scheint sich ausgezahlt zu haben. Seit dem 28. August ist Elden Ring: Tarnished Edition erhältlich und offenbar greifen zahlreiche „Switch 2“-Besitzer zu.

In den aktuellen eShop-Charts für die Woche des 30. August steht das vier Jahre alte Action-RPG nämlich tatsächlich auf Platz eins in den USA. Auch der europäische eShop zeigt aktuell Elden Ring auf der Spitzenposition.

Elden Ring lässt Mario Kart und Pokémon hinter sich

Damit liegt Elden Ring in den USA derzeit vor Metal Gear Solid Master Collection Vol. 2, Mario Kart World, Splatoon Raiders und sogar Pokémon Pokopia. In Europa geht es aktuell vor Mario Kart World und Pokémon Pokopia ins Ziel.

Bereits in der vorherigen Woche hatte das Spiel dank Vorbestellungen beziehungsweise Preloads die Spitzenposition erreicht und konnte diese nun auch nach der Veröffentlichung verteidigen.

Eine Einschränkung gibt es allerdings: Die Rangliste basiert auf dem erzielten Umsatz und nicht auf den verkauften Einheiten. Mit einem Preis von 79,99 Euro besitzt Elden Ring damit einen gewissen Vorteil gegenüber günstigeren Spielen. Dennoch ist der erste Platz ein ziemlich deutlicher Hinweis darauf, dass die „Switch 2“-Version auf Interesse stößt.

Auch wir waren in unserem Test von der Umsetzung durchaus angetan. Das fertige Spiel peilt sowohl im Handheld- als auch im TV-Modus 30 Bilder pro Sekunde an und kann dieses Ziel größtenteils halten. Damit sieht die Situation deutlich besser aus als noch bei den problematischen Vorabversionen aus dem vergangenen Jahr.

Aus dem Sorgenkind wird ein Verkaufserfolg?

Bemerkenswert ist der Start auch deshalb, weil Elden Ring ursprünglich bereits 2022 erschienen ist und viele FromSoftware-Fans das Zwischenland längst auf anderen Plattformen bereist haben dürften. Die Tarnished Edition bietet allerdings ein umfangreiches Gesamtpaket mit dem Hauptspiel und Shadow of the Erdtree. Dazu kommen neue Klassen, Ausrüstung und Anpassungsmöglichkeiten für Sturmwind.

Vor allem die Möglichkeit, Elden Ring erstmals auf einer Nintendo-Konsole sowohl am Fernseher als auch unterwegs zu spielen, scheint dem Action-RPG noch einmal ein neues Publikum zu eröffnen. Genaue Verkaufszahlen stehen zwar noch aus, der Spitzenplatz im eShop ist für die einst problembehaftete Umsetzung aber schon einmal ein ziemlich starkes Comeback.

via GameRant, Bildmaterial: Elden Ring, Bandai Namco, FromSoftware