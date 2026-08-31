Sony schwänzte die Gamescom – dafür gibt es diese Woche gleich zwei Präsentationen

Auf der Gamescom suchte man Sony in diesem Jahr bekanntlich (einmal mehr) vergeblich. Dafür macht der PlayStation-Hersteller wenige Tage später einfach sein eigenes Ding: Für den 3. September wurden gleich zwei neue Ausgaben von State of Play angekündigt, die unmittelbar hintereinander ausgestrahlt werden.

Los geht es um 15:00 Uhr deutscher Zeit mit einer regulären State of Play. Versprochen werden Neuigkeiten und Ankündigungen von den PlayStation Studios sowie verschiedenen Drittanbietern. Einen großen Programmpunkt kennen wir sogar schon.

Final Fantasy VII Revelation bekommt die große Bühne

Den Abschluss der regulären Show bildet nämlich ein ausführlicher Einblick in die Welt von Final Fantasy VII Revelation. Was Square Enix konkret zeigen wird, bleibt vorerst offen. Fans des kommenden Rollenspiels sollten den Termin damit aber schon einmal im Kalender markieren.

Direkt danach ist allerdings noch lange nicht Schluss. Sony hängt eine weitere Ausgabe von State of Play Japan an, die erneut von Yuki Kaji moderiert wird.

Hier verschiebt sich der Fokus auf kommende Spiele von Entwicklerstudios aus Japan und Asien. Sony verspricht neues Gameplay, Ankündigungen und weitere Neuigkeiten. Welche Titel neben Final Fantasy VII Revelation Teil der beiden Präsentationen sein werden, wurde bislang nicht verraten.

Die Doppel-Ausgabe startet am 3. September um 15:00 Uhr deutscher Zeit und kann über YouTube und Twitch verfolgt werden. Die reguläre State of Play wird auf Englisch mit japanischen Untertiteln ausgestrahlt, während State of Play Japan auf Japanisch mit englischen Untertiteln gezeigt wird.

via PlayStationBlog, Bildmaterial: Sony Interactive Entertainment