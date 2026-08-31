Sony schwänzte die Gamescom – dafür gibt es diese Woche gleich zwei Präsentationen

Auf der Gamescom suchte man Sony in diesem Jahr bekanntlich (einmal mehr) vergeblich. Dafür macht der PlayStation-Hersteller wenige Tage später einfach sein eigenes Ding: Für den 3. September wurden gleich zwei neue Ausgaben von State of Play angekündigt, die unmittelbar hintereinander ausgestrahlt werden.
Los geht es um 15:00 Uhr deutscher Zeit mit einer regulären State of Play. Versprochen werden Neuigkeiten und Ankündigungen von den PlayStation Studios sowie verschiedenen Drittanbietern. Einen großen Programmpunkt kennen wir sogar schon.
Final Fantasy VII Revelation bekommt die große Bühne
Den Abschluss der regulären Show bildet nämlich ein ausführlicher Einblick in die Welt von Final Fantasy VII Revelation. Was Square Enix konkret zeigen wird, bleibt vorerst offen. Fans des kommenden Rollenspiels sollten den Termin damit aber schon einmal im Kalender markieren.
Direkt danach ist allerdings noch lange nicht Schluss. Sony hängt eine weitere Ausgabe von State of Play Japan an, die erneut von Yuki Kaji moderiert wird.
Hier verschiebt sich der Fokus auf kommende Spiele von Entwicklerstudios aus Japan und Asien. Sony verspricht neues Gameplay, Ankündigungen und weitere Neuigkeiten. Welche Titel neben Final Fantasy VII Revelation Teil der beiden Präsentationen sein werden, wurde bislang nicht verraten.
Die Doppel-Ausgabe startet am 3. September um 15:00 Uhr deutscher Zeit und kann über YouTube und Twitch verfolgt werden. Die reguläre State of Play wird auf Englisch mit japanischen Untertiteln ausgestrahlt, während State of Play Japan auf Japanisch mit englischen Untertiteln gezeigt wird.
via PlayStationBlog, Bildmaterial: Sony Interactive Entertainment
7 Kommentare
Da hab ich Zeit, den Chat nett zu kommentieren
Nur ein Satz, aber der immer wieder.
Ich für meinen Teil bin schon gespannt auf die State of Play, denn es ist ja durchaus im Rahmen des Möglichen und Wahrscheinlichen, dass hier auch noch einige Spiele angekündigt, gezeigt oder mit Release-Datum versehen werden, die noch Retail erscheinen werden. Und einige der Titel dürften auch Multi-Platformer sein, insofern gibt es dann vielleicht die Möglichkeit für mich, sie auf der Switch 2 physisch zu erwerben.
Ganz spezifisch hoffe ich auf Neuigkeiten zum neuen Kena, das Stand aktuell ja auch noch dieses Jahr erscheinen soll. Ein Teil von mir hofft auch auf den neuen Layton-Teil, der auch noch dieses Jahr erscheinen soll, aber in den letzten Jahren waren die State of Plays doch eher ein Schauplatz für große, bildgewaltige Spiele, insofern weiß ich nicht, ob Layton hier überhaupt in Frage käme - vielleicht für den zweiten Teil der State of Play.
Und Square Enix lässt natürlich keine Gelegenheit aus, so viel Content von Final Fantasy VII Revelation wie möglich schon in Trailern zu spoilern, klar. Zur Tokyo Game Show und der GOTY-Show gibt's dann ja auch nochmal Gelegenheit
Wo bleibt Final Fantasy xvii? :p
Vielleicht endlich mal ein Paar release dates zu meiner endlosen liste von "games ohne releasedate" D:
Es wird leider den zu erwartenden Media-Overkill zu Revelation geben. Davon wird man nicht abweichen. Theoretisch braucht man zu dem Spiel selbst nicht mehr viel zu sehen. Man wünscht sich kreativeres Marketing, was vielleicht mal mehr anheizt. Vielleicht so wie bei Leuten wie mir, die von dem Remake-Projekt jetzt nicht ganz so mitgerissen wurden (oder besser, man mich über die Jahre eher von dem Projekt isoliert hat). Die Leute, die die Spiele feiern, sind eh an Board. Aber es gibt halt viele, die eben verhaltener sind. Das Remake-Projekt profitiert halt enorm von der Diskussion. Von den beiden Lagern, die meinen, dass das absoluter Müll ist und der Fraktion die sagen, dass das ein absolutes Meisterwerk ist, etwas, was Square Enix seit Jahrzehnten vielleicht nicht mehr auf die Beine gestellt hat. Und irgendwo dazwischen sind Leute, die neugierig sind und sich dann auch gerne im Sale mal bedienen, um zu schauen, wo sie selbst diese Spiele ansiedeln werden.
Was mir da fehlt ist einfach irgendein krasser Wachmacher, der mir jetzt sagt, zock unbedingt Rebirth, denn da wartet etwas in Revelation auf dich, worauf du dich freuen kannst. Leider reichen dazu keine Charakter-Trailer aus, keine Demonstration, wie das Kampfsystem funktioniert, nicht einmal eine Gameplay-Montage von einem Tifa Dating-Minispiel am Strand. Aber da erwarte ich selbst unrealistisches. Ich denke, es wird in absehbarer Zeit eine spielbare Demo geben (wird vermutlich nicht jetzt angekündigt), die sich dann hoffentlich auch direkt mal in einem besseren technischen Zustand befinden wird als noch Rebirth. Also abseits von der PS5 Pro.
Ich fand bisher diese Gameplay-Ausblicke am Ende einer SoP immer furchtbar in die Länge gezogen. Aber ich bin halt auch gespannt, ob die Japan/Asien SoP im Anschluss halt irgendwas bieten wird. Ich hatte mich bei der ersten Ausgabe schützend vor das neue Format gestellt, weil es für mich ne Art Testlauf war, wo man allen voran den asiatischen Markt mal etwas in den Fokus stellen wollte. Einfach weil dort Sony kaum noch irgendeine relevante Rolle spielt und man sich dann für so eine kleine Standortbestimmung entschieden hat, die auch bekannte Titel nochmal gepusht hat.
Für die neue Ausgabe erwarte ich mir da allgemein mehr. Auch, wenn man wirklich die Erwartungshaltung eher zurückschrauben sollte. Denn so viele japanische Titel, die auf PlayStation beheimatet sind und Sony unbedingt präsentieren möchte, gibt es halt auch nicht mehr. Die Show ist und bleibt für mich dann eher hauptsächlich ein Recap für den asiatischen Markt.