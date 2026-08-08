Noch mehr KI: Square Enix nutzt Gemini für QA und wird von der Regierung unterstützt

KI-Tools greift immer häufiger in den Entwicklungsprozess ein. Square Enix setzt dabei bevorzugt auf Gemini und experimentiert auch mit einem Chatbot in seinen Spielen. Schon seit längerer Zeit investiert man in die KI-Unterstützung für Manga-Übersetzungen und langfristig will man auch im Bereich Fehlerbehebungen und Qualitätssicherung KI-basiert arbeiten.

Inzwischen nutzt man auch hier Google Gemini zur Automatisierung von Prozessen. Wie ITMedia berichtet, enthüllte Takeshi Aramaki, General Manager der Abteilung für KI- und Engine-Entwicklung des Unternehmens, diese Informationen während einer Präsentation auf der Veranstaltung Google Cloud Next Tokyo 2026, die in der vergangenen Woche stattfand.

Aramaki erklärte, man nutze dafür den Agentenmodus von Gemini. Die KI analysiert den Spielbildschirm, versteht die jeweilige Situation im Spiel und steuert daraufhin die Controllereingaben.

Dass das auch in der Praxis funktioniert, zeigte er mit einem Demo-Video. Man möchte mit der KI-Technologie von Google die Entwicklungszyklen verkürzen und den Entwicklern ermöglichen, sich stärker auf die kreativen Aspekte ihrer Arbeit zu konzentrieren.

Staatliche Förderung für KI-Entwicklungsplattform

Im Juni dieses Jahres wurde bekannt gegeben, dass Square Enix im Rahmen des staatlichen IP360-Programms des japanischen Ministeriums für Wirtschaft, Handel und Industrie in verschiedenen Bereichen Fördermittel erhalten wird. Eine der Kategorien, für die Square Enix staatliche Unterstützung bekommt, ist die „Förderung beim Aufbau von Entwicklungsplattformen“.

Dort ist das Projekt als „Qualitätssicherungsplattform der nächsten Generation“ beschrieben. Ziel ist eine vollständige Automatisierung, von der Entwicklung von Tests über automatisierten QA-Spieltests und der Erkennung grafischer Fehler bis hin zur Überprüfung von Texten.

Weitere KI-Projekte mit Google

Dies ist nicht das erste KI-Projekt von Square Enix und Google. Im April ging das Unternehmen eine Partnerschaft mit Google ein, um „Chatty Slimey“ zu entwickeln – einen auf Gemini basierenden KI-Chatbot, der in Dragon Quest X als unterstützender Charakter des Spielers zum Einsatz kommen soll.

Vor wenigen Wochen erst veranstalteten die beiden Unternehmen im Juli ein weiteres gemeinsames Event in Tokio, das die „Dragon Quest“-Reihe mit Gemini-KI verknüpfte. Die Veranstaltung war als Schatzsuche im echten Leben konzipiert. Die Teilnehmer konnten bestimmte Barcodes scannen, um mithilfe von KI Zaubersprüche zu erzeugen.

Alles in allem deutet vieles darauf hin, dass Square Enix und Google ihre geschäftliche Partnerschaft auch künftig durch weitere mögliche Kooperationen ausbauen werden.

Bildmaterial: Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix