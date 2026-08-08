Rot, Blau und Grün: Secretlab bringt die Kanto-Pokémon auf eure Stühle

Die für ihre Gamingstühle und Schreibtische bekannte Marke Secretlab hat drei neue Pokémon-Pixel-Art-Sitzbezüge vorgestellt, die von den drei Starter-Pokémon der Kanto-Region inspiriert sind.

Vielleicht dürfte euch das bekannt vorkommen, denn das Unternehmen hat schon mehrfach Gaming-Stühle im Pokemon-Design herausgebracht, etwa die bisherige Pokémon-Kollektion von 2021 mit Designs zu Bisaflor, Glurak und Turtok. Bereits Anfang des Jahres gab es weitere Stühle im Pokémon-Design, die von Pikachu, Evoli und Gengar* inspiriert sind.

Die neuen Pokémon-Pixel-Art-Bezüge* kosten jeweils 119,99 Euro und sind für den beliebten Gamingstuhl TITAN Evo gefertigt. Die Bezüge zeigen eine große Pixel-Art-Darstellung der letzten Entwicklungsstufe eines Starters in der Mitte der Rückenlehne. Auf den Seitenteilen sind kleinere Pokémon-Sprites zu sehen. Das Ganze wird abgerundet von einem gelungenen Farbverlauf.

Die grüne Pflanzen-Typ-Variante stellt Bisaflor in den Mittelpunkt und zeigt außerdem Bisasam, Bisaknosp, Myrapla, Knofensa und weitere Pflanzen-Pokémon. Die orangefarbene Feuer-Typ-Version hebt Glurak hervor und wird von Glumanda, Glutexo, Arkani, Gallopa und Flamara begleitet.

Auf TITAN Evo zugeschnitten

Das blaue Wasser-Typ-Design kombiniert Turtok mit Schiggy, Schillok, Quapsel, Flegmon, Garados, Lapras und Aquana. Die SKINS-Produktreihe von Secretlab verwendet eine Variante des SoftWeave-Plus-Stoffs, den das Unternehmen als weich, atmungsaktiv und strapazierfähig beschreibt.

Die passgenauen Bezüge wurden speziell auf den TITAN Evo zugeschnitten und nicht als universelle Überzüge konzipiert. Dadurch bleibt die ursprüngliche Silhouette des Stuhls erhalten. Für Besitzer eines TITAN Evo ist es eine einfache Möglichkeit, das Aussehen ihres Gaming-Stuhls zu verändern, ohne gleich einen neuen kaufen zu müssen. Die neuen Pokémon-Bezüge findet ihr jetzt* bei Secretlab.

Einige Bilder:

via GameRant, Bildmaterial: SecretLab