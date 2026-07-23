Trails in the Sky 2nd Chapter zeigt den neuen, umfangreichen Fotomodus

Trails in the Sky 2nd Chapter hat neue Details zu zwei bekannten beziehungsweise neuen Spielmechaniken erhalten. Falcom stellte den neuen Viewer Mode sowie das Angelsystem des Rollenspiel-Remakes vor. Passend dazu wurden auch neue Screenshots veröffentlicht.

Fotomodus mit zahlreichen Anpassungsmöglichkeiten

Hinter dem neu angekündigten Viewer Mode verbirgt sich letztlich ein umfangreicher Fotomodus. SpielerInnen können Charaktere in verschiedenen Umgebungen frei platzieren und anschließend in Szene setzen.

Mit fortschreitender Hauptgeschichte werden weitere Schauplätze und Figuren freigeschaltet. Darüber hinaus lassen sich Kostüme, Accessoires, Frisuren und Haarfarben nutzen, die im Spiel oder über Bonusinhalte wie den Season Pass und DLCs freigeschaltet wurden.

Angeln kehrt zurück

Wie bereits im ersten Remake kehrt auch das Angelsystem zurück. An ausgewählten Angelplätzen können verschiedene Fischarten gefangen werden, wobei die Kombination aus Angelrute und Köder entscheidet, welche Fische anbeißen.

Jeder Fang wird im Fishing Notebook festgehalten. Wer das Angelbuch nach und nach vervollständigt, erhält dafür verschiedene Belohnungen. Das eigentliche Minispiel setzt auf das richtige Timing beim Anhaken sowie geschicktes Einholen der Fische.

Trails in the Sky 2nd Chapter erscheint am 17. September weltweit für PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch und PC via Steam. Im Westen erscheint Trails in the Sky 2nd Chapter sowohl physisch als auch digital für PlayStation 5, Nintendo Switch 2 und Nintendo Switch – bei Amazon* werdet ihr fündig. Positiv fällt außerdem auf, dass auf eine Game-Key-Card verzichtet wird.

Einige neue Bilder:

via Gematsu, Bildmaterial: Trails in the Sky 2nd Chapter, GungHo Online Entertainment, Falcom