Square Enix würde sich freuen, wenn ihr diesen Livestream zu Kingdom Hearts verfolgt

Die D23 Expo von Disney steht bevor und „Kingdom Hearts“-Fans spekulieren schon seit Wochen kräftig, ob wir bei dieser Gelegenheit auch Kingdom Hearts IV wiedersehen könnten. Was lange Zeit wohl als unwahrscheinlich gelten durfte, hat mit dem Comeback von Kingdom Hearts IV bei der letzten Nintendo Direct eine neue Dynamik erhalten.

Offiziell war lange nur, dass Disney eine Retrospektive zu Kingdom Hearts im Rahmen der D23 Expo präsentieren wird. Auch, dass es ein Panel mit mehreren Synchronsprechern der Reihe geben würde, war bekannt geworden. Mit dabei ist auch Kingdom Hearts IV Co-Director Tai Yasue, wie durchsickerte. Heute gibt es noch ein kleines Detail, das Fans weiter hoffen lässt.

In einer Information an die Presse weist Square Enix höchstselbst auf das Panel „DEEP DIVE into KINGDOM HEARTS“ hin. Der Livestream würde versprechen, „Kingdom Hearts“-Fans zu überraschen und zu begeistern – macht daraus, was ihr wollt.

Empfohlen wird, live dabei zu sein. Denn ein VOD des Panels soll es nicht geben. Wird gleichwohl ohne Kaffee schwierig, denn die Veranstaltung findet am Sonntag um 1:30 Uhr deutscher Zeit statt. Auch der „Kingdom Hearts“-Account bei Twitter rührt inzwischen die Werbetrommel.

Es wäre keine Überraschung, wenn die Gäste und Synchronsprecher während des Panels nur in Erinnerungen schwelgen. Aber inzwischen wäre es wohl auch keine Überraschung mehr, wenn bei diesem live übertragenen Panel ein neuer Trailer zu Kingdom Hearts IV zu sehen wäre. Einst wurde auch ein neues Video zu Kingdom Hearts III während der Expo veröffentlicht.

Bildmaterial: Kingdom Hearts IV, Square Enix